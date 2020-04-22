Коронавирус
РБКВ Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро
В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы. Контроль проводится с помощью турникетов в метро и валидаторов, пропуска автомобилистов проверяются с помощью камер фотовидеофиксации, установленных на автодорогах.
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Цифровые пропуска в Москве теперь проверяют автоматически
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:05
Дептранс Москвы разъяснил, как проверить госномер автомобиля в цифровом пропуске
Говорит Москва19 апреля в 13:23
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
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Общество
Минобрнауки обсуждает с вузами вопрос о пересмотре стоимости обучения
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Финский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса
Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола назвала прогулки на свежем воздухе неотъемлемой частью жизни человека, которая стимулирует иммунитет и, в том числе, способствует быстрому выздоровлению.
ФАН 00:02
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
Коммерсантъ 06:47
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После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
Общество
В Петербурге рассказали, как хоронят умерших от коронавируса
В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу объяснили порядок похорон умерших от коронавируса.
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Накануне центр получил 731 обращение при сохраняющейся статистике около 1 тыс. человек в сутки.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о предоставлении госзащиты журналистке "Новой газеты" Елене Милашиной не входит в компетенцию Кремля.
Московский Комсомолец 06:13
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Поднятие пенсий и заработной платы бюджетникам в размере 5-10% может существенно помочь в повышении спроса на продукты питания.
RuNews24.ru 20 апреля в 03:35
Общество
Назван способ остановить распространение коронавируса в России
По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.
Lenta.ru вчера в 23:04
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Политика
Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 06:35
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Политика
В Кремле рассказали о подготовке саммита «пятерки» Совбеза ООН
Москва, 22 апреля 2020, 13:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится виртуальный саммит «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН.
REGNUM 06:38
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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ITZine.ru вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Елена Темникова намекнула на домогательства Максима Фадеева
Многие поклонники решили, что Темникова намекнула на неудачный опыт сотрудничества с Максимом Фадеевым.
StarHit.ru вчера в 15:08
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне.
Piter.tv вчера в 11:39
Происшествия
В Москве задержали около 15 водителей с коронавирусом
Ранее Ликсутов сообщил ТАСС, что около 3,7 млн автомобилистов получили спецпропуск для передвижения по Москве на своих транспортных средствах, при этом по состоянию на 09:00 были выявлены 5,6 тыс. машин, которые не имели верификации в автоматизированной системе Москвы и области.
ТАСС 06:23
Шоу-бизнес
Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк
Близкие Анастасии Заворотнюк обнародовали официальный диагноз актрисы. Документ опубликовала "Комсомольская правда".
РИА Новости 05:45
Футбол
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Бывший футболист итальянского "Интера" Аьваро Рекоба поделился своими впечатлениями об экс-игроке московского "Спартака" Егоре Титове.
РИА Новости 03:05
Политика
В Кремле назвали бездоказательными теории о происхождении коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов теорию, которую поддерживает ряд западных лидеров и СМИ, об искусственном происхождении вируса, с намеком на Китай.
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Общество
Премьер Украины заявил о планах продлить карантин до 11 мая
Власти Украины планируют продлить карантин из-за угрозы коронавируса до 11 мая.
РБК 06:36
Происшествия
Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ
По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
Экономика
Основатель Yota купил «Эльгауголь» у «Мечела»
"Мечел" сообщил, что закрыл сделку по продаже своих 51% Эльгинского угольного проекта компании "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна.
Интерфакс 06:54
Энергетика
Песков назвал нелегкой ситуацию с мировыми ценами на нефть
В последние дни наблюдается нестабильность цен на углеводороды на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом в мире.
ТАСС 05:50
Политика
Трамп решил приостановить иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что подпишет распоряжение о временном приостановлении иммиграции в страну.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 02:28
Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50