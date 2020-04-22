В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы. Контроль проводится с помощью турникетов в метро и валидаторов, пропуска автомобилистов проверяются с помощью камер фотовидеофиксации, установленных на автодорогах.

В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро

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