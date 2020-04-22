Коронавирус

РБКРБКВ Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро

В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы. Контроль проводится с помощью турникетов в метро и валидаторов, пропуска автомобилистов проверяются с помощью камер фотовидеофиксации, установленных на автодорогах.
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Цифровые пропуска в Москве начали проверять автоматически

Росбалт03:33

Цифровые пропуска москвичей теперь проверяют автоматически

Вести Подмосковья00:57

Дорожные камеры в Москве начали проверять цифровые пропуска

Вести.Ru03:31

Цифровые пропуска в Москве теперь проверяют автоматически

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:05

Цифровые пропуска в Москве начали проверять автоматически

Информационный центр Правительства Москвы03:01

Цифровые пропуска в Москве начали проверять автоматически

Москва 24вчера в 17:01

Автоматический режим проверки пропусков заработает в Москве с 22 апреля

Вечерняя Москва20 апреля в 06:11
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Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
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Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
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Общество

В Башкирии изменили режим повышенной готовности

Глава Башкортостана внес изменения в указ о режиме «Повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавируса.
ProUfu.ru 01:32
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Общество

Коронавирусом заболели еще 22 человека в Саратовской области

По данным оперативного штаба на 10:00, среды, 22 апреля, в Саратовской области лабораторно подтверждены ещё 22 случая заражения COVID-19.
Kursk.com 03:25
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Армия и оружие

Иран запустил свой первый военный спутник на орбиту

В среду утром, 22 апреля, Иран успешно запустил свой первый военный спутник на орбиту. Об этом информирует агентство Tasnim.
Газета.Ru 01:38
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Общество

Потерявшие работу в марте получат максимальное пособие по безработице

По информации министерства труда и социальной защиты региона, люди, которые потеряли работу после 1 марта этого года, обратились в службу занятости и признаны безработными, будут получать пособие по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей и дополнительные выплаты по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
ГТРК Калуга 02:39
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
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Общество

Из-за пандемии снимать квартиры в Москве становится не по карману

Пандемия коронавируса оставила без работы многих россиян, которые трудились в столице и снимали жилье.
Комсомольская правда 02:07
1
Экономика

На фоне пандемии коронавируса в России вырос спрос на пищевую соль

На фоне распространения коронавируса спрос на пищевую соль в России вырос на 20%. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил «Коммерсант».
Известия 04:11
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Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
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Общество

Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Побрившийся налысо глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором призвал остальных мужчин последовать своему примеру, сообщает "Грозный-Информ".
Инфорос вчера в 15:03
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Происшествия

СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте

Российская газета 05:04
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Технологии

Стартовали продажи умной колонки «Капсула» от Mail.ru Group

Компания Mail.ru Group запускает в открытую продажу свою умную колонку Капсула с голосовым помощником Маруся.
iReactor 03:07
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Экономика

Эксперты объяснили, что делать, если закончились деньги

Специалисты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности объяснили, что необходимо делать, если закончились деньги.
ФедералПресс 01:25
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Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
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Общество

В Крыму зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Республике Крым выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом.
Парламентская газета 03:50
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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
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Происшествия

При реконструкции погранинститута ФСБ исчезли 100 миллионов рублей

В Московской области при реконструкции Голицынского погранинститута ФСБ исчезли 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 04:56
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Авто

Haval назвал цены нового Haval H5 для России

В России новый китайский внедорожник Haval H5, который пришел на смену модели Hover, будет предлагаться по цене от 1,1 млн рублей.
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Происшествия

Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
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Шоу-бизнес

Брэд Питт стал ведущим прогноза погоды

Лауреат премии «Золотой глобус» и бывший супруг Анджелины Джоли Брэд Питт стал ведущим выпуска прогноза погоды.
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Шоу-бизнес

Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни

Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".
Газета.Ru 03:47
Происшествия

Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере Costa Atlantica

На борту итальянского круизного лайнера Costa Atlantica, который находится в порту Нагасаки, есть один гражданин России, заразившийся коронавирусом.
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Общество

Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве

Руководство CDP подало заявление о банкротстве. Об этом сообщил портал Puls Biznesu.
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Общество

В Москве остановился резкий прирост новых случаев коронавируса

В Москве за сутки - 2548 новых случаев COVID, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Вести.Ru 03:35
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Здоровье

Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
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Здоровье

В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус

"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
РИА Новости 04:56
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Турнир UFC 249 может пройти во Флориде

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса UFC отменил турниры UFC Fight Night и UFC 250, которые должны были пройти в апреле и мае.
REGNUM 01:40
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ВЦИОМ назвал долю планирующих участвовать в голосовании по Конституции

Половина россиян (50%), которые планируют участвовать в голосовании, намерены проголосовать за поправки, 26% — против.
РБК 05:07
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