В Москве началась подача тепла в жилые многоквартирные дома, административные и промышленные здания. Процесс подключения может занять до пяти дней, отметил вице-мэр города Петр Бирюков.

В Москве началась подача тепла в жилые дома

Происшествия СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.

Армия и оружие В России могут отменить призыв в армию Министр допустил, что призыв на срочную военную службу может быть отменен, хотя, сам Сергей Шойгу считает такие меры неправильными.

Шоу-бизнес Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения Первый муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф попросил у актрисы прощения в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.

Экономика Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.

Политика Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.

Происшествия Амнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена Отмечается, что в марте 2017 года декларация Израйлита была изъята в налоговой службе Федеральной службой безопасности (ФСБ), а затем приобщена к уголовному делу об отмывании средств.

Политика Путин назвал вызов для всего человечества Распространение онкологических заболеваний является вызовом для всего человечества, заявил президент Владимир Путин.

Здоровье Эксперт связал развитие рака с употреблением продуктов с глицидолом Глицидиловые эфиры, которые содержатся в техническом пальмовом масле, являются причиной 37% случаев онкозаболеваний, если снизить высокие концентрации вредных веществ в продуктах, заболеваемость раком может уменьшиться на треть, заявил первый заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Еделев.

Здоровье В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.

Футбол Московское «Динамо» не будет увольнять главного тренера Сегодня футбольный клуб выпустил официальное заявление, в котором развеял слухи и домыслы вокруг руководства команды.

Экономика Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".

Авто Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.

Спорт WADA дало России три недели для объяснения ситуации с допингом Всемирное антидопинговое агентство дало России три недели для объяснения изменений в базе Московской антидопинговой лаборатории.

Происшествия В Ленобласти следователи проводят обыски по делу об убитом рестораторе Сотрудники Следственного комитета Ленинградской области начали проводить обыски по делу об убийстве скульптора и ресторатора Михаила Долгополова.

Авто Опубликованы сведения о Kia Sorento нового поколения Известный южнокорейский бренд Kia планирует в ближайшее время презентовать усовершенствованный кроссовер Kia Sorento.

Экономика Елизавета Голикова назначена старшим вице-президентом ВТБ Бывший соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова назначена руководителем департамента по работе со средствами массовой информации — старшим вице-президентом банка ВТБ.

Армия и оружие Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал» Учения прошли в Баренцевом море Минобороны опубликовало на своем Youtube-канале видео учений кораблей Северного флота со стрельбой из ЗРК "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-725.

Происшествия Обвиняемого во взятках экс-главу Удмуртии поместили в больницу Обвиняемого в получении взяток бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева поместили в больницу, сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.

Политика Экономист назвал Китай невыгодным партнёром для России Профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин не видит смысла в дружбе между Китаем и Россией.

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

Политика Шпиона Смоленкова объявили в розыск Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.

Политика Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Футбол Егоров: Маку стоило подкачать пресс, чтобы гол Дзюбы засчитали Руководитель Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров пошутил, что игроку петербургского "Зенита" Роберту Маку следовало бы подкачать пресс, чтобы гол Артема Дзюбы в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином" был засчитан.

Политика Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум» Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кино В США вручили телепремию «Эмми» В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».