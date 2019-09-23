ЖКХ
РИА НовостиВ Москве начали давать отопление в жилые дома
Заммэра отметил, что к первому сентября вся отопительная инфраструктура была готова к подаче тепла, с 20 сентября отопление было подано в социальные учреждения. Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
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Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Lenta.ru 08:35
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Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ
В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.
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Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
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Lenta.ru вчера в 22:30
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В Киеве усомнились в необходимости Украины вступать в НАТО
Украина может решить вопрос вступления в НАТО по примеру Финляндии, которая сотрудничает с альянсом, однако не вступает в него, чтобы не ссориться с Россией.
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Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
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Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
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Болеющая Полина Гагарина оказалась под капельницей
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Экономика сегодня вчера в 10:38
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В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
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В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения
В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.
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СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
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Игрушечного бен Ладена продавали в детском магазине Ставрополя
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В прошлом году губернатор поручил пригласить руководителей больниц на отчет глав районных администраций перед населением.
ПензаИнформ 06:17
Футбол
«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко
Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.
Sport24.ru вчера в 10:57
Авто
Mitsubishi Pajero Sport установил рекорд в России
Представители «Книги рекордов России» официально зафиксировали достижение внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, который в июле нынешнего года преодолел подъем с самым большим перепадом высот для серийной модели.
Тарантас Ньюс 06:10
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
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Кино
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Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
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День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
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Девочка выпала из окна третьего этажа школы в Подмосковье
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ТАСС 06:03
Спорт
ОКР заявил об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подтвердил, что участие сборной страны в летних Играх 2020 года может оказаться под угрозой из-за допингового скандала.
РБК 08:58
Политика
Порошенко заявил об угрозе энергетической независимости Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что энергетическая независимость страны находится под угрозой.
RT на русском 06:59
Авто
Россиян предупредили о росте цен на автомобили
Россиянам советуют не откладывать покупку автомобиля на следующий год, поскольку цены с 1 января 2020 года вновь поднимутся из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.
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Волейбол
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru 06:43
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Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
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Эммануил Виторган впервые высказался о свадьбе Собчак и Богомолова
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова не стала сюрпризом для Эммануила Виторгана.
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Армия и оружие
Калининград может пострадать первым в случае войны между Россией и США
По словам Ли Харригяна, которые приводит издание Breaking Defence, власти США готовы в любое время отреагировать на возможную агрессию со стороны России в Европе.
Gazeta.SPb 00:22