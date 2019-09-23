ЖКХ

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве начали давать отопление в жилые дома

Заммэра отметил, что к первому сентября вся отопительная инфраструктура была готова к подаче тепла, с 20 сентября отопление было подано в социальные учреждения. Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
Читать в источнике
Комментировать144

Подробнее о событии

Отопительный сезон начался в Москве

Lenta.ru07:54

Тепло начали подавать в жилые дома Москвы

ТАСС07:27

Отопление начали включать в жилых домах Москвы

Москва 2406:52

Петр Бирюков: Отопление начали включать в жилых домах Москвы

Вечерняя Москва07:03

П.Бирюков: В Москве начали включать отопление в жилых домах

Агентство Москва06:54

В Москве начали подачу отопления в жилые дома

RT на русском08:27

В Москве начали давать отопление в жилые дома

РИА Новости06:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Общество

Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала

Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».
Lenta.ru 08:35
Политика

Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ

В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.
Вести.Ru 04:08
Шоу-бизнес

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Политика

В Киеве усомнились в необходимости Украины вступать в НАТО

Украина может решить вопрос вступления в НАТО по примеру Финляндии, которая сотрудничает с альянсом, однако не вступает в него, чтобы не ссориться с Россией.
Pravda.Ru 06:23
Общество

В Минфине назвали число чиновников в России

Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес

Болеющая Полина Гагарина оказалась под капельницей

Известная певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее положили под капельницу.
Экономика сегодня вчера в 10:38
Экономика

В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Транспорт

В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения

В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.
REGNUM 08:53
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости 07:25
Общество

Игрушечного бен Ладена продавали в детском магазине Ставрополя

Российская газета 07:28
Здоровье

В Пензенской области главврачи снова отчитаются перед населением

В прошлом году губернатор поручил пригласить руководителей больниц на отчет глав районных администраций перед населением.
ПензаИнформ 06:17
Футбол

«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко

Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.
Sport24.ru вчера в 10:57
Авто

Mitsubishi Pajero Sport установил рекорд в России

Представители «Книги рекордов России» официально зафиксировали достижение внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, который в июле нынешнего года преодолел подъем с самым большим перепадом высот для серийной модели.
Тарантас Ньюс 06:10
Интернет

Названы самые распространенные и небезопасные пароли

Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Кино

Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»

Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor вчера в 19:46
Общество

Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие

День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Происшествия

Девочка выпала из окна третьего этажа школы в Подмосковье

Двенадцатилетняя девочка выпала из окна третьего этажа школы в Лобне, она с травмами попала в больницу.
ТАСС 06:03
Спорт

ОКР заявил об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подтвердил, что участие сборной страны в летних Играх 2020 года может оказаться под угрозой из-за допингового скандала.
РБК 08:58
Политика

Порошенко заявил об угрозе энергетической независимости Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что энергетическая независимость страны находится под угрозой.
RT на русском 06:59
Происшествия

Суд решил судьбу державшего ребенка 10 лет в коммуналке педофила

Газета.Ru 08:13
Авто

Россиян предупредили о росте цен на автомобили

Россиянам советуют не откладывать покупку автомобиля на следующий год, поскольку цены с 1 января 2020 года вновь поднимутся из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.
Росбалт 05:10
Волейбол

Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева

Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru 06:43
Шоу-бизнес

Петросян заявил, что не может попасть в свой дом

РИА Новости 06:13
Происшествия

По делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских

РИА Новости 08:39
Общество

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган впервые высказался о свадьбе Собчак и Богомолова

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова не стала сюрпризом для Эммануила Виторгана.
Комсомольская правда вчера в 15:05
Армия и оружие

Калининград может пострадать первым в случае войны между Россией и США

По словам Ли Харригяна, которые приводит издание Breaking Defence, власти США готовы в любое время отреагировать на возможную агрессию со стороны России в Европе.
Gazeta.SPb 00:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пётр Павлович Бирюков
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Доктор экономических наук, профессор. Заслуженный строитель Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное