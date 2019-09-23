«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 °С и в соответствии с действующим регламентом сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях», — приводит РИА Новости слова Бирюков.

В Москве начали подачу отопления в жилые дома

Экономика АКРА присвоило РФ долгосрочный рейтинг "А-" со стабильным прогнозом Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Политика Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.

Политика Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.

Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Происшествия В Екатеринбурге пропал журналист В Екатеринбурге без вести пропал журналист Александр Поздеев. Об этом сообщает «Областная газета», в которой он работал ранее.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Политика Шпиона Смоленкова объявили в розыск Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.

Армия и оружие В США назвали худший самолет Второй мировой войны Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.

Политика Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Кино «Игра престолов» в четвертый раз получила премию «Эмми» Последний сезон знаменитого сериала канала HBO "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года.

Спорт В ОКР заявили о риске санкций против российских спортсменов Российские спортсмены рискуют столкнуться с санкциями со стороны международных федераций по причинам, к которым не имеют отношения.

Общество На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.

Общество Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.

Происшествия Террористы могут удерживать в плену до 800 российских детей Около 800 детей из России могут находиться в лагерях террористов в Ближневосточном регионе.

Здоровье Названы лекарства, которые категорически нельзя смешивать Медики назвали те из них, которые категорически нельзя смешивать друг с другом.

Финансы Курс евро начал резко снижаться Курс евро начал резко снижаться после выхода крайне негативных данных по промышленному сектору Германии.

Путешествия Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».

Политика В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Политика Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.

Футбол «Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.

Авто В России обновили правила расчета транспортного налога В России начали действовать новые правила расчета транспортного налога.

Политика В ДНР раскритиковали заявление помощника Зеленского о статусе Донбасса Глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что отрицая обсуждение особого статуса Донбасса, украинские власти "саботируют выполнение Минских соглашений", передает РИА "Новости".

Кино Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова Ксения Собчак сыграет в новом сериале своего новоиспеченного супруга - режиссера Константина Богомолова.

Происшествия В ДТП с двумя маршрутками в Челябинске пострадали 11 человек Одиннадцать человек получили травмы легкой степени тяжести в результате столкновения двух маршрутных такси в Челябинске.

Происшествия Журналисту Азару грозит 30 суток ареста из-за акции 31 августа Азару грозит наказание в виде административного штрафа от 150 до 300 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 42 часов, или административный арест до 30 суток.