ЖКХ
RT на русскомВ Москве начали подачу отопления в жилые дома
«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 °С и в соответствии с действующим регламентом сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях», — приводит РИА Новости слова Бирюков.
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Экономика
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Lenta.ru вчера в 17:06
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RT на русском 08:26
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На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
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Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
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«Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ
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В России начали действовать новые правила расчета транспортного налога.
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В ДТП с двумя маршрутками в Челябинске пострадали 11 человек
Одиннадцать человек получили травмы легкой степени тяжести в результате столкновения двух маршрутных такси в Челябинске.
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Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов
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