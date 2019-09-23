ЖКХ

Газета.RuГазета.RuВ жилых домах Москвы дали отопление

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Причиной тому послужила среднесуточная температура воздуха, которая в столице упала ниже +8°С.
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Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Доктор экономических наук, профессор. Заслуженный строитель Российской Федерации.
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