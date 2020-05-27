Коронавирус
КоммерсантъВ Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска. Жителям других регионов необходимо заблаговременно оформлять московские пропуска, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин.
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С 27 мая для поездок по городу действуют только московские цифровые пропуска
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Роспотребнадзор требует наказать магазины сети «Красное и белое»
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