Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска. Жителям других регионов необходимо заблаговременно оформлять московские пропуска, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин.

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