Коронавирус
ИнтерфаксВ Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
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с чего всё началось
"При такой температуре возможно снижение активности вируса, но пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры: процедуру можно сравнить с посещением сауны", - отмечается в сообщении Депздрава.ТВ Центр03:23
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Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Происшествия
В кузбасском селе загорелись семь жилых домов
Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась, что осталась без денег на продукты
Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о пропаже крупной суммы денег с ее банковской карты.
ФАН 03:32
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Биатлон
Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента
Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 05:44
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
Общество
Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций
Известия вчера в 19:04
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Транспорт
РЖД изменили правила продажи билетов
Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Общество
В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая
В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
Происшествия
Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили
Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Вести.Ru вчера в 08:44
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК вчера в 11:14
Общество
МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии
Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
РБК 05:15