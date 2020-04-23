Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
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с чего всё началось
"При такой температуре возможно снижение активности вируса, но пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры: процедуру можно сравнить с посещением сауны", - отмечается в сообщении Депздрава
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ТВ Центр03:23

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Московские врачи испытывают экспериментальную методику лечения COVID-19

Москва 2403:13

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского испытывают новый метод лечения коронавируса гелием

ТАСС03:10

В Склифе больных коронавирусом вылечат гелием

Комсомольская правда04:05

В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

Интерфакс02:59

Московские врачи испытывают экспериментальную методику лечения коронавируса с помощью гелия

Агентство Москва02:35

Экспериментальную методику лечения коронавируса разработали московские врачи

Вечерняя Москва02:31

Московские врачи разработали экспериментальную методику лечения COVID-19

РИА Новости02:30
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,6K
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
2,1K
Происшествия

В кузбасском селе загорелись семь жилых домов

Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
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Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась, что осталась без денег на продукты

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о пропаже крупной суммы денег с ее банковской карты.
ФАН 03:32
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Политика

Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
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Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
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Биатлон

Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента

Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 05:44
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
1K
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
401
Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
31
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Здоровье

В России закончилась эпидемия гриппа

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
350
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

Известия вчера в 19:04
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
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Экономика

Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
286
Транспорт

РЖД изменили правила продажи билетов

Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
586
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
2,9K
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
1,5K
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
931
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
1,2K
Шоу-бизнес

Голая Вера Брежнева села на подоконник и призвала оставаться дома

Lenta.ru 04:58
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Общество

В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая

В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
12
Происшествия

Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили

Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Вести.Ru вчера в 08:44
14K
Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
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Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК вчера в 11:14
493
Общество

МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии

Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
РБК 05:15
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