С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу. Система спецпропусков будет действовать с 15 апреля, но оформить разрешение можно уже сейчас. Самый простой способ получить пропуск - заявка на портале mos.ru.

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

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