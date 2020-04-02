Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу. Система спецпропусков будет действовать с 15 апреля, но оформить разрешение можно уже сейчас. Самый простой способ получить пропуск - заявка на портале mos.ru.
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На сайте мэрии Москвы появился доступ к оформлению цифровых пропусков

РИА Новости02:42

В Москве оформили 1,8 млн цифровых пропусков

Известия12:02

Власти начали оформлять пропуска для передвижения по Москве

RT на русском06:07

В Москве оформили свыше 1,8 млн цифровых пропусков

РИАМО12:28

В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:37

На сайте мэрии Москвы открылся доступ к оформлению цифровых пропусков

РБКвчера в 21:36

На сайте правительства Москвы появился раздел для оформления цифровых пропусков

ТАССвчера в 19:48
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Энергетика

«Нафтогаз» назвал стоимость транзита российского газа в январе-апреле

«Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $684 млн за организацию транзита российского газа через территорию Украины в январе-апреле 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Rambler News Service 05:38
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Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн 14:36
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Происшествия

В Петербурге закрыли на карантин отделение больницы имени Семашко

Петербургская Городская больница № 38 имени Н. А. Семашко закрыла одно отделение на карантин по коронавирусу, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.
РИА Новости 10:32
10
Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
1K
Наука

Описали реальные масштабы пандемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Infection Control and Hospital Epidemiology, официальная статистика распространения коронавируса расходится с реальной картиной из-за недостатка тестов и перегрузки медицинской системы.
ToDay News Ufa 12:35
3
Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
3,2K
Общество

Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом

Составлен рейтинг мест, где велик шанс заразиться коронавирусом.
Lenta.ru 22:20
69
Авто

Появились изображения нового Hyundai Tucson

Премьера нового поколения кроссовера Hyundai Tucson уже не за горами.
Автоновости дня 11:25
Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv 04:00
90
Кино

Первый кадр экранизации «Дюны» от Вильнева появился в Сети

Экономика сегодня 12:59
12
Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
42
Общество

Шесть новых случаев коронавируса зарегистрировано в Якутии

За прошедшие сутки в Якутии подтвердились шесть новых случаев коронавируса. Еще четыре анализа предварительно положительные.
EastRussia 21:07
Армия и оружие

Армия Сирии разбомбила позиции террористов на турецкой границе

Армия смогла нанести удар по позициям боевиков после того, как разведчики наблюдали за боевыми передвижениями вокруг северного фронта Латакии, сообщает Al-Masdar News.
RuNews24.ru 00:03
Происшествия

Уголовное дело экс-министра лесного комплекса Иркутской области передано в суд

Следственное управление СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела бывшего министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды, обвиняемого в согласовании незаконной рубки леса в заказнике под видом санитарной с ущербом в 748 млн руб.
Коммерсантъ 22:24
1
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
289
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о своей зарубежной недвижимости

Иосиф Пригожин рассказал, что у него есть дача в Швейцарии. Но стоит она, по словам продюсера, дешевле, чем «сарай на Рублёвке».
News.ru 00:35
3
Наука

Эксперт оценил эффективность препарата «Лопинавир» при коронавирусе

Препарат "Лопинавир", который изначально применялся при терапии ВИЧ-инфекции, но был рекомендован и для лечения коронавируса, при тяжёлых формах COVID-19 оказался не эффективен, такие данные получены из Китая, заявил директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
РИА Новости 22:02
Общество

Новак заявил о ключевой роли Путина в новом соглашении по нефти

Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении нового соглашения со странами — производителями нефти, заявил министр энергетики России Александр Новак.
РБК 14:17
575
Общество

Уткин ответил Соловьеву и назвал его непростой обезьяной

Медиаскандал между телеведущим Владимиром Соловьевым и спортивным комментатором Василием Уткиным набирает обороты.
Вечерняя Казань 00:38
1,4K
Общество

«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты

Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС 19:33
19
Здоровье

В Липецкой области снизилась заболеваемость гриппом

В Липецкой области отмечается сезонный неэпидемический уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями.
ГТРК Липецк 11:30
2
Здоровье

Режиму самоизоляции в Красноярском крае дали очередные послабления

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе - на сегодняшний день зафиксировано 110 заболевших.
Sibnovosti.ru 06:27
4
Общество

Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
15
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
293
Общество

Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни.
Известия 21:45
4
Футбол

Стало известно о романе матери Неймара с 22-летним киберспортсменом

Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ Неймара, встречается с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.
Lenta.ru вчера в 09:57
Энергетика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
68
Политика

Стала известна возможная дата снятия ограничений в США

Частично открыть американские производства, смягчив жесткие ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, администрация Трампа может уже 1 мая.
Вести.Ru вчера в 23:18
Общество

У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус

В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
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