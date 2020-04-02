Коронавирус
Российская газетаВ Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу. Система спецпропусков будет действовать с 15 апреля, но оформить разрешение можно уже сейчас. Самый простой способ получить пропуск - заявка на портале mos.ru.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:37
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 23:03, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» назвал стоимость транзита российского газа в январе-апреле
«Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $684 млн за организацию транзита российского газа через территорию Украины в январе-апреле 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Rambler News Service 05:38
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн 14:36
Происшествия
В Петербурге закрыли на карантин отделение больницы имени Семашко
Петербургская Городская больница № 38 имени Н. А. Семашко закрыла одно отделение на карантин по коронавирусу, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.
РИА Новости 10:32
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
Наука
Описали реальные масштабы пандемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Infection Control and Hospital Epidemiology, официальная статистика распространения коронавируса расходится с реальной картиной из-за недостатка тестов и перегрузки медицинской системы.
ToDay News Ufa 12:35
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Составлен рейтинг мест, где велик шанс заразиться коронавирусом.
Lenta.ru 22:20
Авто
Появились изображения нового Hyundai Tucson
Премьера нового поколения кроссовера Hyundai Tucson уже не за горами.
Автоновости дня 11:25
Кино
Первый кадр экранизации «Дюны» от Вильнева появился в Сети
Экономика сегодня 12:59
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
Общество
Шесть новых случаев коронавируса зарегистрировано в Якутии
За прошедшие сутки в Якутии подтвердились шесть новых случаев коронавируса. Еще четыре анализа предварительно положительные.
EastRussia 21:07
Армия и оружие
Армия Сирии разбомбила позиции террористов на турецкой границе
Армия смогла нанести удар по позициям боевиков после того, как разведчики наблюдали за боевыми передвижениями вокруг северного фронта Латакии, сообщает Al-Masdar News.
RuNews24.ru 00:03
Происшествия
Уголовное дело экс-министра лесного комплекса Иркутской области передано в суд
Следственное управление СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела бывшего министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды, обвиняемого в согласовании незаконной рубки леса в заказнике под видом санитарной с ущербом в 748 млн руб.
Коммерсантъ 22:24
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о своей зарубежной недвижимости
Иосиф Пригожин рассказал, что у него есть дача в Швейцарии. Но стоит она, по словам продюсера, дешевле, чем «сарай на Рублёвке».
News.ru 00:35
Наука
Эксперт оценил эффективность препарата «Лопинавир» при коронавирусе
Препарат "Лопинавир", который изначально применялся при терапии ВИЧ-инфекции, но был рекомендован и для лечения коронавируса, при тяжёлых формах COVID-19 оказался не эффективен, такие данные получены из Китая, заявил директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
РИА Новости 22:02
Общество
Новак заявил о ключевой роли Путина в новом соглашении по нефти
Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении нового соглашения со странами — производителями нефти, заявил министр энергетики России Александр Новак.
РБК 14:17
Общество
Уткин ответил Соловьеву и назвал его непростой обезьяной
Медиаскандал между телеведущим Владимиром Соловьевым и спортивным комментатором Василием Уткиным набирает обороты.
Вечерняя Казань 00:38
Общество
«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты
Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС 19:33
Здоровье
В Липецкой области снизилась заболеваемость гриппом
В Липецкой области отмечается сезонный неэпидемический уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями.
ГТРК Липецк 11:30
Здоровье
Режиму самоизоляции в Красноярском крае дали очередные послабления
Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе - на сегодняшний день зафиксировано 110 заболевших.
Sibnovosti.ru 06:27
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
Общество
Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни.
Известия 21:45
Футбол
Стало известно о романе матери Неймара с 22-летним киберспортсменом
Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ Неймара, встречается с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.
Lenta.ru вчера в 09:57
Энергетика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Политика
Стала известна возможная дата снятия ограничений в США
Частично открыть американские производства, смягчив жесткие ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, администрация Трампа может уже 1 мая.
Вести.Ru вчера в 23:18
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09