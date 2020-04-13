Общество
Официальный портал Мэра и Правительства МосквыВ Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
С 13 апреля москвичи смогут подать заявки на получение цифровых пропусков. Со среды, 15 апреля, такой пропуск станет обязательным для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте.
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В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:37
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