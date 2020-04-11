Общество
Российская газетаВ Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу. Система спецпропусков будет действовать с 15 апреля, но оформить разрешение можно уже сейчас. Самый простой способ получить пропуск - заявка на портале mos.ru.
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Раздел по оформлению спецпропусков для передвижения по Москве открылся на mos.ru
Вечерняя Москва02:03
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:37
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Общество
Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса
Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:17
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Общество
Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом
Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат.
РБК 07:10
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
ТАСС 06:51
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз вчера в 10:03
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права
В связи с распространением коронавируса Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на получение водительских прав.
РБК 07:31
Общество
Роспотребнадзор рассказал о правильном антисептике для рук
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что должно содержаться в эффективном антисептике для рук.
Известия 07:23
Шоу-бизнес
На снимке Тины Канделаки разглядели фотошоп живота и «поплывший» из-за него фон
Подписчики телеведущей и медиаменеджера Тины Канделаки разглядели фотошоп живота и «поплывший» фон на ее снимке.
Lenta.ru 07:19
Футбол
«Барселона» находится под угрозой банкротства
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выступил с обращением к действующему главе клуба Жозепу Бартомеу с просьбой объяснить последние решения клуба, в частности – увольнение шести топ-менеджеров.
Metaratings 02:59
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
Здоровье
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2919 человек
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 341, до 2919, скончались еще три человека – всего умерших 29, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики.
РИА Новости 07:30
Здоровье
Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Религия
Петербургские храмы закроют для прихожан до Пасхи
Храмы Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви будут закрыты для прихожан на период с 14 по 19 апреля.
Известия 06:20
Общество
Голикова рассказала о быстром развитии коронавируса у ряда больных
"Болезнь развивается очень быстро в некоторых случаях, не во всех, конечно, они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких", — рассказала Голикова.
Pravda.Ru 07:03
Транспорт
РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса
В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
Политика
Рада соберется на внеочередное заседание из-за коронавируса
Парламент Украины в понедельник соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит предложенные кабмином изменения в госбюджет, предусматривающие создание спецфонда для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на сумму 2,4 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 18:23
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Поправка была принята Мосгордумой 31 марта и вступила в силу с 1 апреля.
Ведомости вчера в 09:25
Общество
В Томской области продлили режим самоизоляции из-за коронавируса
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить режим полной самоизоляции в регионе до 30 апреля.
РИА Новости 06:36
Политика
Лавров и Зариф обсудили борьбу с коронавирусом
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили координацию усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:18
Авто
Назвали оптимальный для российских дорог автомобиль
Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
Тарантас Ньюс вчера в 15:53
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Политика
Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
Общество
Кондратьев разрешил ездить на авто шесть часов в сутки
В Краснодарском крае разрешили ездить на автомобилях с 10.00 до 16.00, никакого пропуска для этого не требуется.
СочиСтрим 07:33
Игры
Для Half-Life: Alyx вышел мод, позволяющий пройти игру без VR-шлема
Российский моддер под ником r57zone опубликовал специальный драйвер для Half-Life: Alyx, с помощью которого игру можно пройти без использования шлема виртуальной реальности.
Cyber.sports.ru 06:54
Общество
В доме престарелых в Вязьме коронавирус заподозрили у 86 человек
В Вязьме Смоленской области в доме-интернате для престарелых и инвалидов подтвержден один случай коронавируса, еще 86 диагноз поставлен предварительно, заявили в администрации региона.
Взгляд.ру вчера в 12:06
Происшествия
Пять сотрудников ФСИН в Бурятии заразились коронавирусом
Пять сотрудников ФСИН в Бурятии заразились коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Роспотребнадзора.
РИА Новости 06:10