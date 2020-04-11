С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу. Система спецпропусков будет действовать с 15 апреля, но оформить разрешение можно уже сейчас. Самый простой способ получить пропуск - заявка на портале mos.ru.

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

Общество Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 1K

Энергетика ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана. 557

Общество Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат. 7

Политика Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса. 29

Футбол «Барселона» находится под угрозой банкротства Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выступил с обращением к действующему главе клуба Жозепу Бартомеу с просьбой объяснить последние решения клуба, в частности – увольнение шести топ-менеджеров. 2

Здоровье В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2919 человек Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 341, до 2919, скончались еще три человека – всего умерших 29, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики. 4

Здоровье Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. 25

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 951

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 1K

Религия Петербургские храмы закроют для прихожан до Пасхи Храмы Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви будут закрыты для прихожан на период с 14 по 19 апреля. 41

Общество Голикова рассказала о быстром развитии коронавируса у ряда больных "Болезнь развивается очень быстро в некоторых случаях, не во всех, конечно, они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких", — рассказала Голикова. 1

Политика Рада соберется на внеочередное заседание из-за коронавируса Парламент Украины в понедельник соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит предложенные кабмином изменения в госбюджет, предусматривающие создание спецфонда для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на сумму 2,4 миллиарда долларов.

Политика Лавров и Зариф обсудили борьбу с коронавирусом Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили координацию усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Экономика Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить. 849

Общество В доме престарелых в Вязьме коронавирус заподозрили у 86 человек В Вязьме Смоленской области в доме-интернате для престарелых и инвалидов подтвержден один случай коронавируса, еще 86 диагноз поставлен предварительно, заявили в администрации региона. 867