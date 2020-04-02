Коронавирус
Российская газетаВ Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу. Система спецпропусков будет действовать с 15 апреля, но оформить разрешение можно уже сейчас. Самый простой способ получить пропуск - заявка на портале mos.ru.
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В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:37
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Политика
Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения коронавируса.
РБК 12:18
Экономика
Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза
Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 05:59
Общество
Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
Армия и оружие
В России определились с концепцией нового самолета на замену Ан-12
В Российской Федерации определились с концепцией нового военно-транспортного самолета, который в перспективе должен заменить Ан-12.
Российская газета 03:20
Происшествия
Власти Украины рассказали о ситуации с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС
4 апреля стало известно о лесном пожаре на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
Известия 17:05
Политика
Путин потребовал рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу
Президент России Владимир Путин поручил изучить вопросы о развитии теории и практики полетов в стратосферу, а также составить ряд предложений, сообщили в Кремле.
Газета.Ru 14:53
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Космос
Лучшая классическая фантастика ко Дню космонавтики
Сюжет разворачивается в будущем, где человечество уверенно обосновалось в космосе и создало Галактическую Империю, охватывающую весь Млечный путь.
Популярная механика вчера в 05:16
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Армия и оружие
В Черное море зашел американский эсминец Porter
В акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter.
Вести.Ru 16:43
Армия и оружие
Новейший комплекс «Поле-21» поступил на вооружение войск ВВО
Как сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, специалисты радиоэлектронной борьбы ВВО получили на вооружение первую партию новейшей системы радиоподавления «Поле-21».
Военное дело 09:07
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяет еще 32 поезда дальнего следования
«С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, ещё 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru 02:47
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 11 апреля в 17:59
Политика
Президент Чехии прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан осудил снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 12:04
Общество
Лукашенко заявил, что от коронавируса в Белоруссии никто не умер
Причиной смерти пациентов в Белоруссии стал не коронавирус, а те хронические болезни, что были до него у людей, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
Московский Комсомолец 08:37
Общество
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 17:29
Здоровье
Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав
Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус.
Live24 06:46
Кино
Дэйзи Ридли о критике 9 эпизода «Звёздных войн»: «Куда ушла вся любовь?»
В новом интервью подкасту DragCast Дэйзи Ридли высказалась о критике и восприятии аудиторией девятого эпизода «Звёздных войн».
Игромания.ру 14:01
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Общество
В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 16:33
Здоровье
Диетолог напомнила о важности питья воды в период самоизоляции
Врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Наталья Пугачева рассказала о питании во время режима самоизоляции, передает Агентство "Москва".
Москва 24 06:02
Общество
Сафин высказался об эпидемии коронавируса
Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением по поводу ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 16:20
Общество
Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным
Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru 04:41
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 апреля
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,773 млн человек.
РБК 18:02
Политика
ЦИК опубликовал буклет с разъяснениями всех изменений в конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России опубликовала на своем сайте информационный буклет "Поправки к конституции: почему это важно", в котором объясняются все выносимые на общероссийское голосование изменения в основном законе.
ТАСС 15:38
Гаджеты
Bloomberg рассказал, какими будут новые модели iPhone
Компания Apple в этом году выпустит новые версии смартфонов, которые визуально будут напоминать планшеты iPad, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 11:04