Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу. Система спецпропусков будет действовать с 15 апреля, но оформить разрешение можно уже сейчас. Самый простой способ получить пропуск - заявка на портале mos.ru.
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Власти начали оформлять пропуска для передвижения по Москве

RT на русском06:07

Мэрия Москвы: ложные сведения, указанные при получении пропуска, аналогичны подделке документов

Вести.Ru04:07

На сайте мэрии Москвы открылся доступ к оформлению цифровых пропусков

РБКвчера в 21:36

В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:37

В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки

Москва 2401:05

На сайте мэрии Москвы появился доступ к оформлению цифровых пропусков

РИА Новости02:42

На сайте правительства Москвы появился раздел для оформления цифровых пропусков

ТАССвчера в 19:48
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Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
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Здоровье

Названа доля заражённых коронавирусом без симптомов в России

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что свыше 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 не имеют симптомов.
RT на русском 16:12
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Общество

В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 16:33
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Авто

Очень редкая «Волга»: полноприводный ГАЗ 24-95, который был у Брежнева

Дизайн "приподнятой" "Волги" мало отличался от донорской ГАЗ 24, разве что решетка радиатора практически повторяла "гриль" ГАЗ 21.
Российская газета 07:05
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Политика

В России разработали препарат от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 11:38
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Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Что происходит 15:18
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Финансы

Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление

Рубль на этой неделе показал уверенный рост на торгах Московской бирже. Инвесторы не исключают дальнейшего укрепления.
Российская газета 11 апреля в 23:00
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Политика

Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы

Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
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Общество

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости 10:22
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Общество

С сайта «Ведомостей» сняли критическую колонку о Сечине

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров снял с сайта издания критическую колонку о главе «Роснефти», миллиардере Игоре Сечине.
URA.Ru 02:39
4
Общество

Названы наиболее востребованные профессии после пандемии

В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
РИА Новости 09:02
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Общество

Голикова назвала даты для решений об отмене карантина

Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз вчера в 10:03
2,9K
Общество

У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус

Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции.
Ведомости 16:22
29
Общество

Сбербанк рассказал о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

Специалисты Сбербанка предупредили о новых схемах мошенничества на фоне нового типа коронавируса.
МедиаПоток 02:36
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Наука

Летучие мыши оказались источником вируса KoRV, уничтожающего коал

Австралийские и европейские биологи доказали, что ретровирус KoRV, уничтожающий популяции коал в Австралии, мог попасть в их популяцию в результате контакта с летучими мышами-крыланами, в чьем организме были найдены родственники этого патогена.
ТАСС Наука 15:49
Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
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Экономика

Порядок индексации пенсий после увольнения

После прекращения трудовой деятельности, человек начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций.
Новости Василеостровского района Санкт-Петербурга 02:52
Происшествия

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара – 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
37
Недвижимость

ПИК и ВТБ погасят проценты по ипотеке за заемщиков в 2020 году

Группа компаний ПИК и банк ВТБ запустили новую ипотечную программу «Берем проценты на себя», в рамках которой проценты за период до конца 2020 года будут погашены в момент заключения договора, а не перенесены на более поздний срок.
РБК 04:14
8
Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv 04:00
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
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Происшествия

Почти 2 тыс. человек обследовали на коронавирус в Петербурге

За минувшие сутки в Петербурге 1821 человек сдал тесты на коронавирусную инфекцию.
DP.RU 08:26
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Общество

У трех сотрудников Курской АЭС подозревают коронавирус

При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз CoVID-19.
ТАКТ-Новости 14:20
Энергетика

Мексика не считает одолжением решение США взять на себя часть квоты по снижению нефтедобычи

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в конце прошлой недели заявил, что по итогам разговора с Трампом Мексика согласовала с ОПЕК + и США сокращение нефтедобычи только на 100 тыс. б / с. США тогда объявили, что возьмут на себя нагрузку по снижению в 250 тыс. б / с. При этом Трамп отмечал, что позже Мексика должна будет рассчитаться с США за эту услугу.
Интерфакс 16:05
Наука

Японские ученые нашли блокирующее размножение коронавируса лекарство

МИР 24 14:37
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Кино

«Ленфильм» покажет свои лучшие фильмы онлайн

Свои лучшие киноленты покажет киностудия «Ленфильм» начиная с 13 апреля на своем официальном YouTube-канале, сообщается на сайте студии.
ИА Красная Весна 16:34
Происшествия

На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом

На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:20
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
57
Политика

Google по ошибке удалил с YouTube обращение Путина

Компания Google восстановила видео с обращением президента Владимира Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом COVID-19 в видеохостинге YouTube, признав его удаление ошибочным.
Коммерсантъ 10:32
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Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
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