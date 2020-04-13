с чего всё началось

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу. Система спецпропусков будет действовать с 15 апреля, но оформить разрешение можно уже сейчас. Самый простой способ получить пропуск - заявка на портале mos.ru.

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

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