Общество
Российская газетаСайт мэра Москвы подвергся бот-атакам в первый день выдачи пропусков
Утром 13 апреля на сайт мэра Москвы mos.ru, где оформляются пропуска для передвижения, совершена бот-атака. Как уточнили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19 в Москве, атака на серверы велась в том числе из-за рубежа. Расследованием уже занялись правоохранительные органы.
Читать в источнике
Оценить117
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тысяч
Общее число людей с коронавирусом в России превысило 18 тысяч, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.
Lenta.ru 04:04
Общество
Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты
Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина.
Lenta.ru 04:20
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru вчера в 15:52
Общество
Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.
ФАН вчера в 07:16
Общество
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.
Lenta.ru 03:51
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Общество
В Пензенской области коронавирусом заболел четырехлетний ребенок
Напомним, что ранее стало известно об увеличении количества заболевших COVID-19. За последние сутки пришли положительные тесты 17 человек.
Stolica58.ru 04:09
Происшествия
В Курской области выявили еще 15 случаев заражения коронавирусом
В Курской области за сутки подтвердили заражение коронавирусной инфекцией еще у 15 человек.
Обозреватель Врн 04:07
Транспорт
РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.
РБК вчера в 13:03
Армия и оружие
В России определились с концепцией транспортника на замену Ан-12
Концепция нового среднего военно-транспортного самолета на замену Ан-12 фактически одобрена, сообщил РИА Новости информированный источник.
РИА Новости вчера в 20:20
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия 11 апреля в 13:24
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Шоу-бизнес
Подруга подключенной к ИВЛ Бабкиной рассказала о состоянии певицы
Подруга народной артистки России Надежды Бабкиной рассказала, что певица все еще находится в тяжелом состоянии.
Невские Новости 11 апреля в 19:15
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии COVID-19 в России — начало июня.
9111.ru 11 апреля в 02:54
Здоровье
В Тверской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом
В Тверской области по состоянию на 13 апреля выявлено 44 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
Край справедливости 04:08
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
Рамблер 00:42
Общество
В Татарстане выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Казань 04:32
Армия и оружие
The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России
Piter.tv 10 апреля в 09:01
Происшествия
Самолет вернулся в Екатеринбург из-за сработавшего датчика задымления
В Екатеринбурге экстренно совершил посадку самолет, следовавший в Москву.
РБК 04:31
Общество
Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса
Глава правительства России Михаил Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на его заявление.
Мой Брянск 03:31
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Общество
Борис Джонсон объяснил свою победу над коронавирусом
В связи со своим выздоровлением Джонсон горячую выразил благодарность всем британским медикам, которые заботятся об оказавшихся в больницах гражданах.
Журналистская правда 04:31
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами
Создатель сервиса онлайн-знакомств Андрей Андреев возглавил свежий рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами по версии Forbes.
Rambler News Service 04:36
Киберспорт
Total War: Shogun 2 скоро станет бесплатной в Steam
Лондон, 13 апреля 2020, 09:20 — REGNUM В апреле пользователи Steam смогут бесплатно получить игру Total War: Shogun 2. Об этом 13 апреля сообщает портал PCGamer.
REGNUM 02:20
Автоспорт
На 91-м году жизни скончался сэр Стирлинг Мосс
Autosport.com.ru вчера в 06:20
Происшествия
В Тульской области коронавирусом заразились еще 11 человек
Сегодня, 13 апреля, стало известно о том, что коронавирусом в Тульской области заразились еще 11 человек.
Первый Тульский 03:52