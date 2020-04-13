Утром 13 апреля на сайт мэра Москвы mos.ru, где оформляются пропуска для передвижения, совершена бот-атака. Как уточнили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19 в Москве, атака на серверы велась в том числе из-за рубежа. Расследованием уже занялись правоохранительные органы.

Сайт мэра Москвы подвергся бот-атакам в первый день выдачи пропусков

Общество Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тысяч Общее число людей с коронавирусом в России превысило 18 тысяч, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

Общество Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля. 160

Энергетика ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана. 544

Общество В Пензенской области коронавирусом заболел четырехлетний ребенок Напомним, что ранее стало известно об увеличении количества заболевших COVID-19. За последние сутки пришли положительные тесты 17 человек.

Транспорт РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга. 123

Общество Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.

Происшествия Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве. 1

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 742

Общество Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса Глава правительства России Михаил Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на его заявление. 38

Шоу-бизнес Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360. 657

Общество Борис Джонсон объяснил свою победу над коронавирусом В связи со своим выздоровлением Джонсон горячую выразил благодарность всем британским медикам, которые заботятся об оказавшихся в больницах гражданах. 7

Экономика Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами Создатель сервиса онлайн-знакомств Андрей Андреев возглавил свежий рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами по версии Forbes.