Общество
Газета.RuВ Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса
Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Масштабная дератизация и отлов диких животных проводятся в Москве для предотвращения распространения коронавируса, сообщила в среду на коллегии Роспотребнадзора руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.РИА Новости03:41
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