В Москве сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на машинах, призывают жителей покинуть парки и скверы и находиться дома на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Как передаёт ТАСС, такие призывы звучат в том числе возле входа в Кузьминский парк.

В Москве начали по громкой связи призывать не покидать дома

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