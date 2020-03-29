Коронавирус
RT на русскомВ Москве начали по громкой связи призывать не покидать дома
В Москве сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на машинах, призывают жителей покинуть парки и скверы и находиться дома на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Как передаёт ТАСС, такие призывы звучат в том числе возле входа в Кузьминский парк.
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Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Общество
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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
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Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
Собянин заявил о переходе ситуации с коронавирусом в новую стадию
Ситуация с коронавирусом в Москве перешла в новую стадию, зафиксировано уже более тысячи случаев заболевания, заявил мэр города Сергей Собянин.
Здоровье
В Мадриде подготовили еще одно здание под морг
В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции
Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
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Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Главный тренер ярославского хоккейного клуба "Локомотива" Майкла Пелино сдал положительный тест на коронавирус, сообщается в Twitter омского "Авангарда", в котором специалист работал до перехода в ярославскую команду.
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
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Турция разбомбила в Сирии колонну с американской бронетехникой в Сирии
В Сирии турецкая артиллерия без предупреждения произвела массивную атаку на американскую колонну военных.
Политика
Песков рассказал, как готовилось обращение Путина
Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
Общество
Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей
Пропуска для перемещения москвичей по городу будут включать в себя специальные QR-коды.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Здоровье
Нам нужно спокойно пройти по острию ножа
По сравнению с другими странами Европы и Азии ситуация с коронавирусом в России сегодня не является столь критичной.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Общество
В Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина
Власти Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина. По данным местных СМИ, спровоцирует беспорядки мафия.
Авто
Опубликованы первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206
Частный российский дизайнер выложил в интернете несколько изображений рендерной модели Mercedes-Benz W206.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Общество
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"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
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Сегодня есть три сценария развития событий. Первый – от 3 до 5 процентов одновременно заболевших коронавирусом, это очень болезненные цифры.
Политика
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Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Футбол
Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы видеть в «Спартаке»
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, кем бы из звездных игроков он хотел бы усилить свою команду.