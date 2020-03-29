Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве начали по громкой связи призывать не покидать дома

В Москве сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на машинах, призывают жителей покинуть парки и скверы и находиться дома на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Как передаёт ТАСС, такие призывы звучат в том числе возле входа в Кузьминский парк.
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В Москве используют «громкую связь» для призыва оставаться дома

Газета.Ru08:25

Власти Москвы начали просить жителей оставаться дома по громкой связи

РБК10:40

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Вечерняя Москва09:18

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ТАСС08:46

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РИАМО11:33

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