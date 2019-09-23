ЖКХ

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве начали давать отопление в жилые дома

Заммэра отметил, что к первому сентября вся отопительная инфраструктура была готова к подаче тепла, с 20 сентября отопление было подано в социальные учреждения. Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
Читать в источнике
Комментировать199

Подробнее о событии

Власти Москвы сообщили, что обеспечат все дома отоплением к 25 сентября

ТАСС10:06

Отопление появится во всех столичных домах к среде

Москва 2410:17

П.Бирюков: Отопление включат во всех жилых домах к среде

Агентство Москва10:10

Отопление включат в столичных домах к среде

Вечерняя Москва10:25

Отопление включат во всех квартирах Москвы к среде

РИАМО10:06

Всю Москву полностью обеспечить теплом планируется ко вторнику-среде

РИА Новости09:57

В Москве начали подачу отопления в жилые дома

RT на русском08:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:32, Вашингтон
Политика

Британские лейбористы пообещали сократить рабочую неделю до 32 часов

Британские лейбористы в случае победы на парламентских выборах намерены сократить рабочую неделю в стране, заявил "теневой" министр финансов Джон Макдоннелл.
РИА Новости 08:39
Шоу-бизнес

Имя убийцы Круга оказалось давно известным друзьям певца

Шансонье Виктор Калина, являвшийся другом Михаила Круга, сообщил, что близкие артиста знали имя его убийцы еще шесть лет назад.
Lenta.ru 10:31
Спорт

В РУСАДА заявили о полном соответствии кодексу WADA

На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.
Известия 05:36
Происшествия

В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки

Известия 11:06
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости вчера в 06:44
Армия и оружие

Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия вчера в 05:41
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации.
Lenta.ru 10:57
Общество

В Ставрополе детский магазин снял с продажи фигурки Усамы бен Ладена

Детский магазин в Ставрополе снял с продажи фигурки лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» — Усамы бен Ладена.
РБК 11:08
Хоккей

Хет-трик Романцева помог «Сибири» прервать победную серию «Ак Барса»

Чемпионат 11:00
Хоккей

Бывший форвард «Оттавы» может перейти в КХЛ

Портал Hockey Sverige сообщает о том, что сразу несколько клубов КХЛ заинтересованы в переходе бывшего форварда «Оттавы Сенаторз» Магнуса Пааярви.
Metaratings 10:14
Шоу-бизнес

Опухоль Заворотнюк признали неоперабельной, пишут СМИ

После трехнедельного наблюдения актрисы Анастасии Заворотнюк врачи пришли к выводу, что у нее неоперабельная опухоль мозга, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:06
Здоровье

В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК вчера в 06:12
Интернет

WSJ раскрыла проект «Волан-де-Морт» по сбору компромата на Facebook

В 2017 году WSJ писала, что у Facebook появилась возможность следить, какие приложения ее участники используют на своих смартфонах.
РБК 11:14
Общество

Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию

Кто полетит из Пулково Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую "свободу воздуха".
РБК 10:32
Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Общество

В Минфине назвали число чиновников в России

Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Кино

В США вручили телепремию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Общество

В России создали искусственное мясо

BFM.ru 05:37
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости 06:11
Политика

Россия собралась ратифицировать Парижское соглашение по климату

Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Lenta.ru вчера в 12:50
Экономика

Путин обсудил с Медведевым бюджет

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru 06:38
Происшествия

На Кипре утонул российский турист

РИА Новости вчера в 16:32
Экономика

Российским должникам планируют оставлять прожиточный минимум

Минэкономразвития предложило оставлять прожиточный минимум при взыскании долгов с граждан.
ФедералПресс 07:03
Кино

Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука

К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Космос

Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Умер немецкий космонавт Зигмунд Йен. Он скончался в возрасте 82 лет в своём доме в Штраусберге. Об этом информирует Spiegel online.
RT на русском вчера в 15:41
Путешествия

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Наука

Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением

В Нидерландах провели опыты с радиоактивным облучением расплавов солей с целью имитации условий работы ядерных реакторов на топливе такого вида.
N+1 10:28
Космос

Что-то убивает галактики в самых экстремальных областях Вселенной

Путем картирования звездообразующего газа в галактиках, которые являются примерами дымящегося орудия гашения, вызванного окружающей средой, VERTICO продвинет наше текущее понимание того, как галактики развиваются в самых плотных областях Вселенной, пишет ScienceAlert.
Капитал страны 21 сентября в 05:17
Музыка

С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»

С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пётр Павлович Бирюков
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Доктор экономических наук, профессор. Заслуженный строитель Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное