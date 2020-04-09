Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции

Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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В Москве нарушителей самоизоляции впервые наказали по федеральному закону

РБК10:50

Суды оштрафовали москвичей, отошедших от дома на 100 метров; такого запрета не существует

Медиазона09:23

Суды Москвы оштрафовали 9 человек за нарушение режима самоизоляции

Москва 2408:27

За нарушение самоизоляции в Москве оштрафованы девять человек

RT на русском08:49

Суды Москвы оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции

ТАСС08:40

Девять человек оштрафовали в Москве за нарушение режима самоизоляции

Агентство Москва08:32

В Москве выписаны первые девять штрафов нарушителям самоизоляции

Интерфакс08:54
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Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Газета.Ru вчера в 20:31
Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 05:39
Кино

Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Piter.tv 14:51
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Общество

Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:28
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Lenta.ru 14:32
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Общество

Пропускной режим в Саратовской области перенесли на 20 апреля

Введение пропускной системы перенесли на 20 апреля, следует из постановления за подписью господина Стрелюхина.
Коммерсантъ Саратов 12:34
Политика

Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Lenta.ru 14:14
Политика

Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Газета.Ru 13:50
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Экономика

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели

Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Телеканал 360° 07:02
Энергетика

Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель

Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Rambler News Service 14:22
Происшествия

Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу

Ведомости 08:12
Экономика

Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на социально значимую технику

Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне распространения в России коронавируса и падения курса российской валюты отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на модели техники в 10 социально значимых категориях, говорится в сообщении.
ТАСС 08:06
Общество

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Общество

Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля

Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
REGNUM 13:38
Здоровье

Комаровский объяснил, что делать при первых симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский сделал публикацию в своем Instagram-аккаунте, где описал необходимые действия после того, как человек обнаружил у себя первые признаки коронавируса нового типа.
Рамблер 13:55
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия

Москвичка пожаловалась в полицию на парикмахерскую и подстригшуюся мать

Жительница Москвы обратилась в полицию после похода пожилой матери в парикмахерскую во время режима всеобщей изоляции, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:03
Финансы

Международные резервы РФ за две недели выросли до $564,4 млрд

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.
ТАСС 09:06
Киберспорт

Fnatic обыграла Mousesports на ESL Pro League по CS:GO

Cyber.sports.ru вчера в 10:37
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Рамблер 11:43
Общество

Собянин временно ограничил посещения кладбищ

Газета.Ru 11:01
Общество

Нашествие хамсы на поселок в Крыму сняли на видео

В поселке Черноморское в Крыму произошло нашествие хамсы. Очевидцы сняли случившееся на видео, записи были опубликованы в Instagram.
Lenta.ru 05:06
Единоборства

Соратник Макгрегора вступился за Хабиба после срыва боя с Фергюсоном

iReactor 09:46
Происшествия

На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 12:57
Армия и оружие

«Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по АК-12 на 2020 год

Российский концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по автоматам АК-12 за 2020 год.
Известия 09:10
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