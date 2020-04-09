Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Энергетика Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.

Происшествия Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Общество Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Политика Путин уволил замглавы МВД Александра Романова Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.

Шоу-бизнес Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.

Энергетика Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Экономика Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на социально значимую технику Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне распространения в России коронавируса и падения курса российской валюты отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на модели техники в 10 социально значимых категориях, говорится в сообщении.

Общество Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Общество Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.

Здоровье Комаровский объяснил, что делать при первых симптомах коронавируса Врач и телеведущий Евгений Комаровский сделал публикацию в своем Instagram-аккаунте, где описал необходимые действия после того, как человек обнаружил у себя первые признаки коронавируса нового типа.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Происшествия Москвичка пожаловалась в полицию на парикмахерскую и подстригшуюся мать Жительница Москвы обратилась в полицию после похода пожилой матери в парикмахерскую во время режима всеобщей изоляции, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

Здоровье Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.