Коронавирус
Lenta.ruВ Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции
Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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Энергетика
Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Общество
Бориса Джонсона перевели из реанимации
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Общество
Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Общество
Пропускной режим в Саратовской области перенесли на 20 апреля
Введение пропускной системы перенесли на 20 апреля, следует из постановления за подписью господина Стрелюхина.
Политика
Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Политика
Путин уволил замглавы МВД Александра Романова
Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Экономика
Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели
Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Энергетика
Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель
Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Экономика
Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на социально значимую технику
Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне распространения в России коронавируса и падения курса российской валюты отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на модели техники в 10 социально значимых категориях, говорится в сообщении.
Общество
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Общество
Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля
Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
Здоровье
Комаровский объяснил, что делать при первых симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский сделал публикацию в своем Instagram-аккаунте, где описал необходимые действия после того, как человек обнаружил у себя первые признаки коронавируса нового типа.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Происшествия
Москвичка пожаловалась в полицию на парикмахерскую и подстригшуюся мать
Жительница Москвы обратилась в полицию после похода пожилой матери в парикмахерскую во время режима всеобщей изоляции, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.
Финансы
Международные резервы РФ за две недели выросли до $564,4 млрд
Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.
Киберспорт
Fnatic обыграла Mousesports на ESL Pro League по CS:GO
Здоровье
Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса
Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Общество
Собянин временно ограничил посещения кладбищ
Общество
Нашествие хамсы на поселок в Крыму сняли на видео
В поселке Черноморское в Крыму произошло нашествие хамсы. Очевидцы сняли случившееся на видео, записи были опубликованы в Instagram.
Происшествия
На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
Армия и оружие
«Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по АК-12 на 2020 год
Российский концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по автоматам АК-12 за 2020 год.