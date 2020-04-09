Коронавирус

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Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд. Один из нарушителей, оштрафованный Коптевским районным судом, — житель Московской области, находившийся в Москве без оснований, предусмотренных указом мэра столицы.
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За нарушение самоизоляции в Москве оштрафованы девять человек

RT на русском08:49

В Москве нарушителей самоизоляции впервые наказали по федеральному закону

РБК10:50

В Москве выписаны первые девять штрафов нарушителям самоизоляции

Интерфакс08:54

После пеших нарушителей самоизоляции штрафовать начнут автомобильных

Коммерсантъ16:10

Суды Москвы оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции

ТАСС08:40

Девять человек оштрафовали в Москве за нарушение режима самоизоляции

Агентство Москва08:32

Суды Москвы оштрафовали 9 человек за нарушение режима самоизоляции

Москва 2408:27
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Деловое.ТВ вчера в 09:40
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Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
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Недавно компания официально распространила эскизы, в которых продемонстрировала новый дизайн смартфона.
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В России заявили о создании в США «абсолютного оружия»

Обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин не исключает, что затягивание США продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может быть связано с созданием в Штатах «абсолютного оружия».
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В основу нового поколения Jeep Grand Cherokee ляжет «тележка» от Alfa Romeo Giorgio, которая также является основой для седана Giulia и внедорожника Stelvio.
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Эрмитаж показал жизнь музейных котов в самоизоляции

Государственный Эрмитаж показал всем желающим, чем занимаются музейные коты на самоизоляции.
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