Коронавирус
Lenta.ruВ Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции
Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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Авто
В марте российский авторынок вырос на 4%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев вылечился от пневмонии
Наука
Почему утром несвежее дыхание
Причина повышенного запаха изо рта может быть связана с недостаточной гигиеной.
Общество
Власти Бельгии забраковали 3 млн медицинских масок
По словам министра телекоммуникаций Бельгии Филиппа де Бакера, три миллиона медицинских масок, закупленных властями страны для борьбы с пандемией, оказались непригодными для использования.
Энергетика
Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель
Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Футбол
«Сельта» Смолова объявила о снижении зарплат футболистов
Испанская «Сельта», цвета которой защищает российский нападающий Федор Смолов, объявила о договоренности с футболистами о понижении заработных плат на время приостановления национального первенства из-за пандемии коронавируса.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Шоу-бизнес
Лещенко отреагировал на обвинения в заражении Бабкиной коронавирусом
Переболевший коронавирусом народный артист РСФСР Лев Лещенко отреагировал на обвинения в заражении эстрадной певицы Надежды Бабкиной.
Авто
Как не ошибиться с покупкой авто в кризис: эксперт объяснил
Авторитетный автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как поступить россиянам, желающим купить автомобиль, в условиях кризиса.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Здоровье
Переливание плазмы при коронавирусе дало впечатляющие результаты
Китайские ученые отчитались о результатах своего первого эксперимента с переливанием плазмы людей, переболевших коронавирусом.
Футбол
Общая стоимость игроков РПЛ упала на 213 млн евро из-за коронавируса
Общая стоимость игроков чемпионата России упала на 18,8% с 1,136 миллиарда до 922,6 миллионов евро.
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве достигло 50
За последние сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Происшествия
На Кубани умерли две женщины с коронавирусом
Две женщины с подтвержденным диагнозом "коронавирус" умерли в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.
Общество
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса
"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.
Авто
Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа
Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Общество
В России упрощается порядок регистрации безработных
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Здоровье
Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тысяч
Более 10 тыс. человек скончались во Франции после заражения коронавирусом нового типа, сообщает BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Жерома Саломона.
Футбол
Орлов: «Зенит» — раскрученный бренд. Если уйдёт «Газпром», найдётся богатый человек
Если уйдёт „Газпром“, найдётся богатый человек. „Зенит“ — это популярно, и есть же болельщики.
Общество
Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии
Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии суммарным объемом €500 млрд.
Экономика
ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
Шоу-бизнес
Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Народную артистку России Надежду Бабкину изолировали и перевели в закрытый инфекционный бокс, пишет StarHit.
Кино
Звезде саги «Сумерки» Кристен Стюарт исполнилось 30 лет
Главное актрисе саги сегодня исполнилось 30 лет.
Общество
Утверждены правила возврата туристам средств из фондов персональной ответственности туроператоров
Как уточняется в документе, возможность использовать фонды персональной ответственности для возврата денег туристам появляется у туроператоров после соответствующего решения правительства.
Киберспорт
Blizzard назвала дату появления Эхо в Overwatch
Дату появления в Owerwatch героини Эхо (Echo) назвала компания Blizzard. Публикация была размещена 9 апреля на Twitter-странице игры.