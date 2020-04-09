Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции

Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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После пеших нарушителей самоизоляции штрафовать начнут автомобильных

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Суды оштрафовали москвичей, отошедших от дома на 100 метров; такого запрета не существует

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В Москве выписаны первые девять штрафов нарушителям самоизоляции

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Девять человек оштрафовали в Москве за нарушение режима самоизоляции

Агентство Москва08:32

В Москве нарушителей самоизоляции впервые наказали по федеральному закону

РБК10:50
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Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
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Почему утром несвежее дыхание

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По словам министра телекоммуникаций Бельгии Филиппа де Бакера, три миллиона медицинских масок, закупленных властями страны для борьбы с пандемией, оказались непригодными для использования.
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Как не ошибиться с покупкой авто в кризис: эксперт объяснил

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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
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Переливание плазмы при коронавирусе дало впечатляющие результаты

Китайские ученые отчитались о результатах своего первого эксперимента с переливанием плазмы людей, переболевших коронавирусом.
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Общая стоимость игроков РПЛ упала на 213 млн евро из-за коронавируса

Общая стоимость игроков чемпионата России упала на 18,8% с 1,136 миллиарда до 922,6 миллионов евро.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:34
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РБК 17:59
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В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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На Кубани умерли две женщины с коронавирусом

Две женщины с подтвержденным диагнозом "коронавирус" умерли в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.
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Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса

"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.
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Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
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МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
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Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
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Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тысяч

Более 10 тыс. человек скончались во Франции после заражения коронавирусом нового типа, сообщает BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Жерома Саломона.
Газета.Ru 07 апреля в 13:56
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Орлов: «Зенит» — раскрученный бренд. Если уйдёт «Газпром», найдётся богатый человек

Если уйдёт „Газпром“, найдётся богатый человек. „Зенит“ — это популярно, и есть же болельщики.
Чемпионат 15:29
Общество

Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии

Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии суммарным объемом €500 млрд.
ТАСС 17:01
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ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн

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Народную артистку России Надежду Бабкину изолировали и перевели в закрытый инфекционный бокс, пишет StarHit.
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Главное актрисе саги сегодня исполнилось 30 лет.
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Утверждены правила возврата туристам средств из фондов персональной ответственности туроператоров

Как уточняется в документе, возможность использовать фонды персональной ответственности для возврата денег туристам появляется у туроператоров после соответствующего решения правительства.
Интерфакс 09:58
Киберспорт

Blizzard назвала дату появления Эхо в Overwatch

Дату появления в Owerwatch героини Эхо (Echo) назвала компания Blizzard. Публикация была размещена 9 апреля на Twitter-странице игры.
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