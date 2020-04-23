Контролеры в Москве вместе с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в общественном транспорте. За несоблюдение дистанции в 1,5 м может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей, сообщили ТАСС в четверг в столичном ГКУ "Организатор перевозок".

с чего всё началось

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

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