В Москве начали выводить из резерва койки для больных COVID-19
В Москве начали выводить из резерва койки для больных COVID-19. Плановая и экстренная медпомощь будут и дальше оказываться москвичам в полном объеме. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС в пятницу, 25 сентября.В источнике
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Анастасия Ракова сообщила, что власти выводят из резерва койки для людей с COVID-19
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