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Lenta.ru
Lenta.ru

В Москве начали выводить из резерва койки для больных COVID-19

В Москве начали выводить из резерва койки для больных COVID-19. Плановая и экстренная медпомощь будут и дальше оказываться москвичам в полном объеме. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС в пятницу, 25 сентября.В источнике
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Интерфакс

Мэрия Москвы потвердила ввод резервных коек для COVID-19

Интерфаксвчера в 08:06
РИАМО

Власти Москвы вводят в строй резервные медицинские мощности из‑за ситуации с коронавирусом

РИАМОвчера в 07:34
Москва 24

Власти Москвы выводят из резерва больничные койки для пациентов с COVID-19

Москва 24вчера в 06:58
Вечерняя Москва

Анастасия Ракова сообщила, что власти выводят из резерва койки для людей с COVID-19

Вечерняя Москвавчера в 07:09
Агентство Москва

Ракова: Москва в связи с распространением коронавируса вводит ранее законсервированные резервные мощности

Агентство Москвавчера в 07:07
РИА Новости

Москва начала выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19

РИА Новостивчера в 07:07
РБК

В Москве начали выводить из резерва койки для больных коронавирусом

РБКвчера в 07:33

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ТАСС17:12
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