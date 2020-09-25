В Москве начали выводить из резерва койки для больных COVID-19
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В Москве начали выводить из резерва койки для больных COVID-19. Плановая и экстренная медпомощь будут и дальше оказываться москвичам в полном объеме. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС в пятницу, 25 сентября.В источнике
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