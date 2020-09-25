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Lenta.ru
Lenta.ru

В Москве начали выводить из резерва койки для больных COVID-19

В Москве начали выводить из резерва койки для больных COVID-19. Плановая и экстренная медпомощь будут и дальше оказываться москвичам в полном объеме. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС в пятницу, 25 сентября.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Мэрия Москвы потвердила ввод резервных коек для COVID-19

Интерфакс08:06
РИАМО

Власти Москвы вводят в строй резервные медицинские мощности из‑за ситуации с коронавирусом

РИАМО07:34
Москва 24

Власти Москвы выводят из резерва больничные койки для пациентов с COVID-19

Москва 2406:58
Lenta.ru

В Москве начали выводить из резерва койки для больных COVID-19

Lenta.ru07:19
Вечерняя Москва

Анастасия Ракова сообщила, что власти выводят из резерва койки для людей с COVID-19

Вечерняя Москва07:09
РИА Новости

Москва начала выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19

РИА Новости07:07
РБК

В Москве начали выводить из резерва койки для больных коронавирусом

РБК07:33

Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах
РИА Новости07:30
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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

«Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в решении правительства.
RT на русском09:34
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ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей

Акционеры ВТБ на годовом общем собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 20,1 млрд рублей, или 10% от чистой прибыли банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из сообщения банка.
ТАСС08:50
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Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременных женщин включили в список людей, которым власти Москвы рекомендуют соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Москва 2409:06
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Белая назвала ложью показания Косаревой об убийстве младенца

Виталий Невар / Новый Калининград Обвиняемая по делу о гибели младенца в роддоме № 4 Елена Белая назвала показания своей бывшей подчиненной Татьяны Косаревой против нее "гнусной ложью", передает в пятницу, 25 сентября, из зала суда корреспондент "Нового Калининграда".
Новый Калининград.Ru06:03
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Россия отогнала корабли НАТО от Крыма

По данным издания, Россия накрыла позиционные районы американских и украинских кораблей, обустроив дополнительные закрытые зоны вблизи Крыма и, таким образом, закрыв почти все подступы к полуострову.
Рамблер07:57
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В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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Peugeot запустила в серию мощный гибридный лифтбэк

Модель будет выпускаться сразу в двух кузовах – лифтбэк и универсал и станет первым серийным автомобилем французского бренда мощностью свыше 300 л.с. Он получил один бензиновый и два электрических двигателя, суммарная мощность которых составляет 360 л.с. При этом силовая установка имеет пять режимов работы, включая режимы Sport и Hybrid.
Профильвчера в 14:54