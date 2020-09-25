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Lenta.ru
Lenta.ru

В Москве начали выводить из резерва койки для больных COVID-19

В Москве начали выводить из резерва койки для больных COVID-19. Плановая и экстренная медпомощь будут и дальше оказываться москвичам в полном объеме. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС в пятницу, 25 сентября.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Мэрия Москвы потвердила ввод резервных коек для COVID-19

Интерфакс08:06
РИАМО

Власти Москвы вводят в строй резервные медицинские мощности из‑за ситуации с коронавирусом

РИАМО07:34
Москва 24

Власти Москвы выводят из резерва больничные койки для пациентов с COVID-19

Москва 2406:58
Вечерняя Москва

Анастасия Ракова сообщила, что власти выводят из резерва койки для людей с COVID-19

Вечерняя Москва07:09
Агентство Москва

Ракова: Москва в связи с распространением коронавируса вводит ранее законсервированные резервные мощности

Агентство Москва07:07
РИА Новости

Москва начала выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19

РИА Новости07:07
РБК

В Москве начали выводить из резерва койки для больных коронавирусом

РБК07:33

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»
REGNUM05:14
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Проект хоккейной арены в Петербурге направлен в Главгосэкспертизу

Компания "СКА Арена", которая на концессионных условиях реконструирует обрушившийся спортивно-концертный комплекс (СКК) "Петербургский", направила в Главгосэкспертизу проект создания ледовой арены сметной стоимостью 37 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости представитель компании.
РИА Новости06:16
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Ким Чен Ын принес извинения Южной Корее в связи с убийством в море

В пятницу из Пхеньяна в Сеул поступили официальные извинения за убийство южнокорейского служащего, переданные Управлением Объединенного фронта правящей Рабочей партии - высшим северокорейским органом, отвечающим за отношения с Южной Кореей.
ANNA-News05:16
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В Кремле исключили введение новых ограничений из-за коронавируса

В России наблюдается рост числа новых случаев коронавируса, однако пока нет необходимости вводить дополнительные ограничения из-за пандемии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости09:16
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Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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Netflix покажет документальный фильм о петербургской тюрьме

На американском стриминговом сервисе Netflix выйдет первый российский документальный фильм "Кресты", сообщает телеканал "Россия 1". Фильм выйдет на международной платформе с 1 января 2021 года на международных кинофестивалях.
DP.RU04:58
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СКА — Ак Барс 0:0 (1-й перерыв)

Ротенберг занимает должность вице-президента СКА, однако из-за того, что тренерский штаб команды заболел коронавирусом, попробует себя в новой роли.
Metaratings08:34