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В Москве начали выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что резервные койки для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 начали вводить в эксплуатацию в Москве, передаёт ТАСС.В источнике
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Агентство Москва

Ракова: Москва в связи с распространением коронавируса вводит ранее законсервированные резервные мощности

Агентство Москвавчера в 07:07
РИАМО

Власти Москвы вводят в строй резервные медицинские мощности из‑за ситуации с коронавирусом

РИАМОвчера в 07:34
РБК

В Москве начали выводить из резерва койки для больных коронавирусом

РБКвчера в 07:33
Вечерняя Москва

Анастасия Ракова сообщила, что власти выводят из резерва койки для людей с COVID-19

Вечерняя Москвавчера в 07:09
Интерфакс

Мэрия Москвы потвердила ввод резервных коек для COVID-19

Интерфаксвчера в 08:06
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Москва начала выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19

РИА Новостивчера в 07:07
Москва 24

Власти Москвы выводят из резерва больничные койки для пациентов с COVID-19

Москва 24вчера в 06:58

У разбившегося под Харьковом самолета отказал двигатель

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер сообщил журналистам, что пилот Ан-26, разбившегося в пятницу вечером под Чугуевым в Харьковской области успел передать информацию об отказе левого двигателя.
НТВ17:11
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РИА Новостивчера в 13:47
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Разработчик рассказал, как «Новичок» повлиял бы на лечение Навального

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Интерфаксвчера в 12:36

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ПРАЙМ19:06

Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфаксвчера в 05:45
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