В Москве начали выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что резервные койки для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 начали вводить в эксплуатацию в Москве, передаёт ТАСС.В источнике
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Анастасия Ракова сообщила, что власти выводят из резерва койки для людей с COVID-19
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