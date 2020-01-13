Политика

Взгляд.руВзгляд.руРоссийско-турецкие переговоры по Ливии начались в Москве

Российско-турецкие переговоры в формате «2+2» (главы МИД и Минобороны) начались в Москве, позже к ним присоединятся представители Ливии, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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Российский дипломат
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