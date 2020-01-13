Политика
Взгляд.руРоссийско-турецкие переговоры по Ливии начались в Москве
Российско-турецкие переговоры в формате «2+2» (главы МИД и Минобороны) начались в Москве, позже к ним присоединятся представители Ливии, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.
Политика
МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам
Российский МИД рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно только в светлое время суток.
Общество
Мэр Миасса похвастался школьными туалетами без перегородок
Мэр Миасса Григорий Тонких рассказал о ремонте санузла в одной из поселковых школ. Фотографию он выложил на своей странице в Instagram.
Происшествия
Суд снова арестовал активы Абызова на сумму более 1 млрд рублей
Как уточнил адвокат обвиняемого Сергей Дрозд, арест наложен на личный счет несовершеннолетнего сына господина Абызова, на недвижимое имущество, деньги и ценные бумаги на сумму более 1 млрд руб. Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
В екатеринбургской больнице скончался школьник, которого в августе 2019 года ранил пьяный мужчина.
Общество
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Актрису Инну Чурикову и режиссера Глеба Панфилова обокрали в аэропорту Мадрида, сообщает Telegram-канал Baza.
Экономика
Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях
В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях.
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Армия и оружие
ПВО Ирана не отличила украинский Boeing от крылатой ракеты — Bloomberg
Старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога сообщил, что используемые ПВО Ирана ракеты — SA-15 — не способны отличить самостоятельно авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье громким интервью
8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Общество
Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям
До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
Политика
Иран внес Пентагон в список террористических организаций
Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), согласно которому Пентагон внесен в список террористических организаций.
Единоборства
Поединок борцов из Грузии и Украины закончился массовой дракой
В полуфинале международных соревнований по вольной борьбе, проходивших в Турции, схватка представителей Украины и Грузии завершилась массовой дракой, сообщило 13 января информационное агентство УНИАН.
Общество
В Черногории журналистов задержали за «распространение паники»
Редакторов новостных порталов ИН4С и Borba задержали в Черногории по обвинению в распространении паники, передает портал ИН4С.
Политика
Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии
Экс-премьер Абхазии Сергей Шамба зачитал представителям оппозиции заявление президента республики Рауля Хаджимбы об отставке.
Футбол
Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны»
Вместе с главным тренером клуб покинули и его помощники: Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.
Происшествия
В Архангельске подростки назвали причину убийства ровесницы
Две несовершеннолетние жительницы Архангельска, обвиняемые в убийстве ровесницы с особой жестокостью прошлым летом, объяснили свои действия желанием испытать новые ощущения, сообщается на сайте регионального СУСК.
Политика
Путин обсудил на совещании темы послания Федеральному собранию
13 января, в Кремле состоялось одно из серии рабочих совещаний по подготовке ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Общество
В Омске ребенка, которого ставили на гречку, оставили с матерью
В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, оставили жить с матерью.
Происшествия
Против найденного без головы омича возбудили второе уголовное дело
Омские массмедиа распространили информацию о возбуждении второго уголовного дела в отношении жителя Омска Дмитрия Федорова, который ранее заявил о подброшенных ему наркотиках, а затем его нашли без головы.
Политика
Украина намерена возобновить работу делегации в ПАСЕ
Верховная рада Украины намерена принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Авто