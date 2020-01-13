Политика
Московский КомсомолецВ Москве начались российско-турецкие переговоры по Ливии
В Москве стартовали переговоры России и Турции в формате "2+2". В них принимают участие главы МИД и Минобороны двух стран. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Facebook.
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В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями между президентами России и Турции сегодня в Доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвященная ливийскому урегулированию. Представители ливийских сторон прибыли и вскоре подключатся к переговорам.
— Мария Захарова, российский дипломатПолитика Сегодня 03:36
с чего всё началось
Встреча проходит в формате "2+2", то есть с участием глав МИД и Минобороны, уточнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в фейсбуке.РИА Новости03:29
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