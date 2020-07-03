Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. По данным проекта «Автозак Live», задержаны как минимум десять человек.
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Журналиста Азара, задержанного на пикете в центре Москвы, отпустили из полиции

ТАСС18:24

Участников акции в поддержку журналистки Прокопьевой выпускают из полиции

Коммерсантъ18:30

В Москве у здания ФСБ задержали участников пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой

Дождь13:14

Задержанных на акции в поддержку Прокопьевой стали выпускать из полиции

Медиазона16:41

Несколько пикетчиков в поддержку журналистки Прокопьевой задержали у здания ФСБ в Москве

Интерфакс14:10

В Москве начались задержания на акции в поддержку журналистки Прокопьевой

РБК14:47

Задержанных на пикетах возле здания ФСБ на Лубянке выпускают из ОВД «Замоскворечье»

Эхо Москвы18:06
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском вчера в 06:14
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Религия

В Московской патриархии отца Сергия назвали косноязычным

Епископ Савва, заместитель управляющего делами Московской патриархии, заявил, что отец Сергий «косноязычный», а его речи могут брать только эмоциональностью, также он удивлен тем, что кто-то «может вообще всерьез это воспринимать».
Вечерние Ведомости 15:44
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Наука

Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была обнаружена

ToDay News Ufa 30 июня в 03:57
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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
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Политика

На Украине рассчитывают в июле подписать документ о новой помощи от ЕС

Украина рассчитывает подписать документ о получении €1,2 млрд от ЕС до конца июля, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
RT на русском 16:26
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
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Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
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Армия и оружие

Норвежские истребители сопроводили российские Ту-142 над Атлантикой

Норвежские самолеты сопроводили три российских истребителя Ту-142 во время их планового полета над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и акваторией северо-восточной Атлантики.
РБК 14:41
Шоу-бизнес

Хазанов опроверг информацию об экстренном вызове врачей

Народный артист России Геннадий Хазанов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что к нему из-за проблем с дыханием приехали медики скорой помощи.
НТВ 14:21
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Политика

Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17

Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС 10:49
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Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости 08:42
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Общество

ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса

Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции.
Lenta.ru 16:01
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Футбол

Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона

Напомним, что Хави рассказывал, что он мечтает возглавить свой бывший клуб, но для этого требуется подходящее время.
CT news 03:23
Игры

Создатели Horizon Zero Dawn назвали дату релиза ПК-версии игры

Вашингтон, 3 июля 2020, 22:56 — REGNUM Разработчики Horizon Zero Dawn назвали дату выхода её ПК-версии.
REGNUM 15:56
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Кино

Большой фестиваль мультфильмов стартовал в онлайн-формате

Киноафиша России 09:44
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Экономика

Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК вчера в 08:16
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Происшествия

Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили в Дагестан

Тело Заслуженного тренера Российской Федерации Абдулманапа Нурмагомедова доставлено в Дагестан, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:51
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
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Здоровье

ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса

Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.
ТАСС 07:40
Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
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Гаджеты

IPhone XR потерял меньше всего стоимости с момента выхода

SellCell.com, крупнейший веб-сайт по сравнению цен на смартфоны, проанализировал как менялась стоимость мобильных устройств с момента их выхода.
MobiDevices 11:35
Гаджеты

В Windows 10 обнаружилась проблема с OneDrive

The GEEK 15:56
Общество

В Британии скончался самый старый кот в мире

В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail.
Газета.Ru 15:12
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Финансы

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Нефть в свою очередь дешевеет из-за опасений по поводу того, каким будет спрос на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусом в США.
РБК 17:14
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
1,7K
Футбол

Чалов полетел с ЦСКА на матч с «Ахматом»

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов полетел с командой в Грозный на матч 26-го тура чемпионата России по футболу с "Ахматом", сообщается на сайте армейского клуба.
РИА Новости 10:01
Шоу-бизнес

Представитель не стал отрицать связь Полины Гагариной с рэпером

Представитель рэпера не стал отрицать роман пары, но и не подтвердил появившиеся в прессе слухи.
7Дней.ру 04:00
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Политика

Кремль ответил на критику поправок к Конституции из-за рубежа

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы журналистов ответил, что власти страны знакомы с критическими заявлениями иностранных коллег по поводу принятых поправок.
RuNews24.ru 06:32
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