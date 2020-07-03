Происшествия
ВедомостиВ Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. По данным проекта «Автозак Live», задержаны как минимум десять человек.
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Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском вчера в 06:14
Религия
В Московской патриархии отца Сергия назвали косноязычным
Епископ Савва, заместитель управляющего делами Московской патриархии, заявил, что отец Сергий «косноязычный», а его речи могут брать только эмоциональностью, также он удивлен тем, что кто-то «может вообще всерьез это воспринимать».
Вечерние Ведомости 15:44
Наука
Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была обнаружена
ToDay News Ufa 30 июня в 03:57
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
Политика
На Украине рассчитывают в июле подписать документ о новой помощи от ЕС
Украина рассчитывает подписать документ о получении €1,2 млрд от ЕС до конца июля, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
RT на русском 16:26
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Армия и оружие
Норвежские истребители сопроводили российские Ту-142 над Атлантикой
Норвежские самолеты сопроводили три российских истребителя Ту-142 во время их планового полета над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и акваторией северо-восточной Атлантики.
РБК 14:41
Шоу-бизнес
Хазанов опроверг информацию об экстренном вызове врачей
Народный артист России Геннадий Хазанов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что к нему из-за проблем с дыханием приехали медики скорой помощи.
НТВ 14:21
Политика
Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17
Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС 10:49
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости 08:42
Общество
ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса
Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции.
Lenta.ru 16:01
Футбол
Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона
Напомним, что Хави рассказывал, что он мечтает возглавить свой бывший клуб, но для этого требуется подходящее время.
CT news 03:23
Игры
Создатели Horizon Zero Dawn назвали дату релиза ПК-версии игры
Вашингтон, 3 июля 2020, 22:56 — REGNUM Разработчики Horizon Zero Dawn назвали дату выхода её ПК-версии.
REGNUM 15:56
Кино
Большой фестиваль мультфильмов стартовал в онлайн-формате
Киноафиша России 09:44
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК вчера в 08:16
Происшествия
Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили в Дагестан
Тело Заслуженного тренера Российской Федерации Абдулманапа Нурмагомедова доставлено в Дагестан, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:51
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Здоровье
ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса
Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.
ТАСС 07:40
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Гаджеты
IPhone XR потерял меньше всего стоимости с момента выхода
SellCell.com, крупнейший веб-сайт по сравнению цен на смартфоны, проанализировал как менялась стоимость мобильных устройств с момента их выхода.
MobiDevices 11:35
Гаджеты
В Windows 10 обнаружилась проблема с OneDrive
The GEEK 15:56
Общество
В Британии скончался самый старый кот в мире
В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail.
Газета.Ru 15:12
Финансы
Курс рубля упал до минимума с конца мая
Нефть в свою очередь дешевеет из-за опасений по поводу того, каким будет спрос на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусом в США.
РБК 17:14
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
Футбол
Чалов полетел с ЦСКА на матч с «Ахматом»
Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов полетел с командой в Грозный на матч 26-го тура чемпионата России по футболу с "Ахматом", сообщается на сайте армейского клуба.
РИА Новости 10:01
Шоу-бизнес
Представитель не стал отрицать связь Полины Гагариной с рэпером
Представитель рэпера не стал отрицать роман пары, но и не подтвердил появившиеся в прессе слухи.
7Дней.ру 04:00
Политика
Кремль ответил на критику поправок к Конституции из-за рубежа
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы журналистов ответил, что власти страны знакомы с критическими заявлениями иностранных коллег по поводу принятых поправок.
RuNews24.ru 06:32