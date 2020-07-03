В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. По данным проекта «Автозак Live», задержаны как минимум десять человек.

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Религия В Московской патриархии отца Сергия назвали косноязычным Епископ Савва, заместитель управляющего делами Московской патриархии, заявил, что отец Сергий «косноязычный», а его речи могут брать только эмоциональностью, также он удивлен тем, что кто-то «может вообще всерьез это воспринимать». 4

Политика На Украине рассчитывают в июле подписать документ о новой помощи от ЕС Украина рассчитывает подписать документ о получении €1,2 млрд от ЕС до конца июля, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Здоровье Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса. 154

Армия и оружие Норвежские истребители сопроводили российские Ту-142 над Атлантикой Норвежские самолеты сопроводили три российских истребителя Ту-142 во время их планового полета над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и акваторией северо-восточной Атлантики.

Шоу-бизнес Хазанов опроверг информацию об экстренном вызове врачей Народный артист России Геннадий Хазанов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что к нему из-за проблем с дыханием приехали медики скорой помощи. 1

Политика Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17 Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. 3

Политика Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами. 354

Общество ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции. 27

Футбол Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона Напомним, что Хави рассказывал, что он мечтает возглавить свой бывший клуб, но для этого требуется подходящее время.

Экономика Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. 177

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 1K

Здоровье ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.

Политика Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. 48

Гаджеты IPhone XR потерял меньше всего стоимости с момента выхода SellCell.com, крупнейший веб-сайт по сравнению цен на смартфоны, проанализировал как менялась стоимость мобильных устройств с момента их выхода.

Общество В Британии скончался самый старый кот в мире В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail. 27

Финансы Курс рубля упал до минимума с конца мая Нефть в свою очередь дешевеет из-за опасений по поводу того, каким будет спрос на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусом в США. 6

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 1,7K

Футбол Чалов полетел с ЦСКА на матч с «Ахматом» Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов полетел с командой в Грозный на матч 26-го тура чемпионата России по футболу с "Ахматом", сообщается на сайте армейского клуба.