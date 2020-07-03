Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. По данным проекта «Автозак Live», задержаны как минимум десять человек.
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Задержанного на пикете у ФСБ журналиста Азара отпустили из полиции

Московский Комсомолец02:35

Журналиста Илью Азара отпустили из полиции

РБКвчера в 19:55

Задержанных на акции в поддержку Прокопьевой стали выпускать из полиции

Медиазонавчера в 16:41

Задержанного на пикете в центре Москвы журналиста Азара отпустили из полиции

ТАССвчера в 18:24

Участников акции в поддержку журналистки Прокопьевой отпустили из полиции

Коммерсантъвчера в 18:30

Журналист Азар отпущен из полиции после задержания на пикете в центре Москвы

Интерфаксвчера в 19:00

Участников одиночных пикетов в Москве в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой отпустили ночью из полиции

Эхо Москвы02:32
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Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились более 156 тысяч человек

После прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве за последние сутки выздоровели еще 1620 пациентов, общее количество выздоровевших увеличилось до 156 459.
RT на русском 02:42
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 18:21
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
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Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем

Известия вчера в 20:46
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Происшествия

Семья Захарова не стала комментировать отказ Ефремова признать вину

Известия вчера в 10:43
Политика

Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС

Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily 02 июля в 04:37
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Общество

В Греции за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса

В Греции за сутки выявили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 13 обнаружены при контроле на въезде в страну.
RT на русском вчера в 14:30
Общество

В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ

Благовещенск, 3 июля 2020, 10:57 — REGNUM В Амурской области в первый день сдачи ЕГЭ на экзамены по географии, литературе и информатики пришли вдвое меньше ранее заявленных выпускников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 03:57
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Общество

Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии

REGNUM вчера в 17:39
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Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
88
Общество

Во Владимирской области выявлены 49 новых носителей коронавируса

Владимир, 3 июля 2020, 13:09 — REGNUM Во Владимирской области 3 июля подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 06:09
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Армия и оружие

Военная сводка с Донбасса, 4 июля. «Украинские боевики убили пенсионерку в Горловке»

Добавим, в результате обстрела Горловки со стороны киевских боевиков погибла мирная жительница. Официальные сводки от МО ДНР и НМ ЛНР.
ИА Новороссия вчера в 17:02
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
2,7K
Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.
Известия вчера в 20:58
40
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
1,5K
Здоровье

Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными

Исключения будут для пациентов с базально-клеточным раком кожи, которые снимаются с диспансерного наблюдения через пять лет от постановки диагноза, так как по прошествии этого времени считаются полностью излеченными, уточнили в пресс-службе.
РИА Новости вчера в 17:27
7
Авто

Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux

Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net вчера в 02:16
4
Здоровье

Еще две смерти и 91 заболевший: коронавирус не отступает от Волгограда и области

В Волгограде и области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 91 человека. Официально подтвердили еще две смерти.
V1.ru 03:30
Единоборства

Тони Фергюсон поддержал Хабиба Нурмагомедова после смерти отца

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова, отец которого Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет.
РИА Новости 00:45
Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

РИА Новости вчера в 11:24
33
Технологии

Долгосрочные симптомы COVID-19 обеспокоили ученых

Часть пациентов, переболевших COVID-19, имеет симптомы инфекции даже по прошествии нескольких месяцев после выздоровления.
Телеканал 360° 03:20
1
Политика

Поправки к Конституции РФ вступили в силу

Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
64
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
1,5K
Общество

Россиянам обещают новое пособие на детей в размере 50 тысяч рублей

Сумма может составлять до 50 000 в год.
ToDay News Ufa вчера в 01:24
8
Общество

На Украине за сутки выявлено 914 случаев коронавируса

На Украине за сутки выявили 914 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в стране возросло до 47 677.
RT на русском 03:11
Общество

Еще у 6632 человек в России выявили коронавирус

Коронавирус обнаружили у 6632 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 4 июля.
Вечерняя Москва 03:30
Авто

Новый BMW 4 серии Coupe получил спецверсию в РФ

Новая версия BMW 4 Series Coupe получила спецверсию, которая будет использоваться для поставок в РФ.
Дни24 00:00
12
Происшествия

В Башкирии полицейские обезвредили преступную группировку

Сотрудники полиции совместно с представителями Управления ФСБ по РБ арестовали организатора и пятерых членов преступной группировки, "крышевавшей" предпринимателей города Октябрьского.
Российская газета 02:54
3
Общество

Средний семейный желаемый доход по России составил 85,7 тысяч рублей

Российской семье из двух работающих взрослых и одного ребёнка требуется в среднем 85,7 тысяч рублей в месяц, что на 7,7 тысяч больше показателя прошлого года.
Би-порт вчера в 03:32
3,5K
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