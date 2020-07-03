В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. По данным проекта «Автозак Live», задержаны как минимум десять человек.

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

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