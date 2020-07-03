Происшествия
ВедомостиВ Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. По данным проекта «Автозак Live», задержаны как минимум десять человек.
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Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Общество
В Москве от коронавируса вылечились более 156 тысяч человек
После прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве за последние сутки выздоровели еще 1620 пациентов, общее количество выздоровевших увеличилось до 156 459.
RT на русском 02:42
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 18:21
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
Известия вчера в 20:46
Происшествия
Семья Захарова не стала комментировать отказ Ефремова признать вину
Известия вчера в 10:43
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily 02 июля в 04:37
Общество
В Греции за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 13 обнаружены при контроле на въезде в страну.
RT на русском вчера в 14:30
Общество
В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ
Благовещенск, 3 июля 2020, 10:57 — REGNUM В Амурской области в первый день сдачи ЕГЭ на экзамены по географии, литературе и информатики пришли вдвое меньше ранее заявленных выпускников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 03:57
Общество
Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии
REGNUM вчера в 17:39
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Общество
Во Владимирской области выявлены 49 новых носителей коронавируса
Владимир, 3 июля 2020, 13:09 — REGNUM Во Владимирской области 3 июля подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 06:09
Армия и оружие
Военная сводка с Донбасса, 4 июля. «Украинские боевики убили пенсионерку в Горловке»
Добавим, в результате обстрела Горловки со стороны киевских боевиков погибла мирная жительница. Официальные сводки от МО ДНР и НМ ЛНР.
ИА Новороссия вчера в 17:02
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.
Известия вчера в 20:58
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Здоровье
Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными
Исключения будут для пациентов с базально-клеточным раком кожи, которые снимаются с диспансерного наблюдения через пять лет от постановки диагноза, так как по прошествии этого времени считаются полностью излеченными, уточнили в пресс-службе.
РИА Новости вчера в 17:27
Авто
Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux
Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net вчера в 02:16
Здоровье
Еще две смерти и 91 заболевший: коронавирус не отступает от Волгограда и области
В Волгограде и области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 91 человека. Официально подтвердили еще две смерти.
V1.ru 03:30
Единоборства
Тони Фергюсон поддержал Хабиба Нурмагомедова после смерти отца
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова, отец которого Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет.
РИА Новости 00:45
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости вчера в 11:24
Технологии
Долгосрочные симптомы COVID-19 обеспокоили ученых
Часть пациентов, переболевших COVID-19, имеет симптомы инфекции даже по прошествии нескольких месяцев после выздоровления.
Телеканал 360° 03:20
Политика
Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Общество
Россиянам обещают новое пособие на детей в размере 50 тысяч рублей
Сумма может составлять до 50 000 в год.
ToDay News Ufa вчера в 01:24
Общество
На Украине за сутки выявлено 914 случаев коронавируса
На Украине за сутки выявили 914 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в стране возросло до 47 677.
RT на русском 03:11
Общество
Еще у 6632 человек в России выявили коронавирус
Коронавирус обнаружили у 6632 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 4 июля.
Вечерняя Москва 03:30
Авто
Новый BMW 4 серии Coupe получил спецверсию в РФ
Новая версия BMW 4 Series Coupe получила спецверсию, которая будет использоваться для поставок в РФ.
Дни24 00:00
Происшествия
В Башкирии полицейские обезвредили преступную группировку
Сотрудники полиции совместно с представителями Управления ФСБ по РБ арестовали организатора и пятерых членов преступной группировки, "крышевавшей" предпринимателей города Октябрьского.
Российская газета 02:54
Общество
Средний семейный желаемый доход по России составил 85,7 тысяч рублей
Российской семье из двух работающих взрослых и одного ребёнка требуется в среднем 85,7 тысяч рублей в месяц, что на 7,7 тысяч больше показателя прошлого года.
Би-порт вчера в 03:32