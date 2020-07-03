Происшествия
ВедомостиВ Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. По данным проекта «Автозак Live», задержаны как минимум десять человек.
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Здоровье
Врачи рассказали о мошеннических схемах с коронавирусом
Ранее сообщалось, что российские военные врачи, которые работали в полевых госпиталях Минобороны в Дагестане более месяца, завершили работу по борьбе с COVID-19 в регионе.
РЕН ТВ 21:10
Игры
Разработчики Mars: War Logs и GreedFall вскоре анонсируют новую игру
Париж, 3 июля 2020, 11:54 — REGNUM Французская студия Spiders, которую геймеры знают по играм Mars: War Logs и GreedFall вскоре анонсирует новую игру.
REGNUM 04:54
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Космос
Металл в лунных кратерах прольет свет на происхождение спутника Земли
Новые исследования лунных кратеров под руководством Эссам Хэги из Инженерной школы Университета Южной Калифорнии ставят под сомнение существующие теории происхождения Луны.
Русская Планета вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Вера Брежнева в пятикилограммовом платье «засветила» обнаженную грудь
Вере Брежневой пришлось танцевать под дождем, и это платье оказалось единственным, которое не промокло.
Дни24 09:09
Происшествия
Правозащитники попросили главу Следственного комитета возбудить уголовное дело из-за гибели чеченки Мадины Умаевой
Эхо Москвы 12:01
Общество
Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными
Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM 04:48
Технологии
Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне
The GEEK 03:16
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Российская газета вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия 20:46
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия 20:43
Общество
Китай объяснил отказ от канадского газа в пользу российского
Китай значительно сократил покупки газа в Канаде, но уже успел нарастить соответствующие поставки газа из России.
ToDay News Ufa 08:14
Кино
Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США
Новый фильм-катастрофа российского актера Данилы Козловского выйдет в прокат в Северной Америке.
CT news 15:19
Общество
ПФР объяснил, в каком случае можно не дождаться детского пособия
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пособие в размере 10 тысяч рублей в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием.
URA.Ru 17:41
Общество
Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
Финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм являются главными киберугрозами, которые будут развиваться в ближайшее десятилетие, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
ПРАЙМ 20:35
Происшествия
Генпрокуратура отменила дело против следователя ЦА СК
"Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК", - отметил он.
Газета.Ru 17:21
Политика
Кремль ответил на критику поправок к Конституции из-за рубежа
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы журналистов ответил, что власти страны знакомы с критическими заявлениями иностранных коллег по поводу принятых поправок.
RuNews24.ru 06:32
Происшествия
Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме
Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
REGNUM 19:14
Авто
Nissan представит бюджетный кроссовер Magnite 16 июля
По слухам, автомобиль начнут продавать на рынке Индии. Компания Nissan опубликовала первые фотографии нового кроссовера Nissan Magnite.
Деловое.ТВ вчера в 11:26
Политика
В России вступила в силу обновленная Конституция
В России в субботу, 4 июля, вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на всенародном голосовании.
Lenta.ru 17:01
Армия и оружие
Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 20:03
Общество
В Совфеде предложили перенести День Конституции на 1 июля
Глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко предложила перенести празднование Дня Конституции с 12 декабря на 1 июля и сделать этот день выходным.
News.ru 07:41
Наука
Мягкого робота-медузу создали в США
Ученые из Университета штата Северная Каролина (США) создали мягкого робота, который по своему внешнему виду напоминает медузу.
Live24 14:40
Игры
NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series X станет первой игрой стоимостью $ 70
Версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series X появятся до конца года.
Чемпионат вчера в 12:52
Космос
Астрономы показали, как выглядит космический «фейерверк»
Команда ученых говорит, что эти облака выглядят так, как будто у них достаточно массы, чтобы продолжать процесс формирования звезд еще миллион лет или около того.
Популярная механика 03:56
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29