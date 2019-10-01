Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет. Об этом 1 октября сообщает ТАСС.

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

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