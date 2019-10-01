Театры
ИзвестияВ Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет. Об этом 1 октября сообщает ТАСС.
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Здоровье
В США число жертв вейпов увеличилось до 15 человек
В Соединенных Штатах число связанных с вейпингом смертей увеличилось до 15.
Российская газета вчера в 21:19
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Общество
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн.
РИА Новости 04:09
Энергетика
Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии
По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Здоровье
Скворцова рассказала о проблемах частных клиник
В России имеют лицензии на оказание медицинской помощи около 69 тысяч частных медорганизаций, из них лишь 10-13% имеют постоянный собственный штат сотрудников и работают с учетом критериев качества, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 07:11
Футбол
Новый игрок «Ростова» Павел Мамаев рассказал о жизни в тюрьме
Новый полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев рассказал о том, как провёл год в тюрьме.
Donday.ru вчера в 18:59
Технологии
Новый способ платежей тестируют в банках
Крупные российские банки занимаются внедрением технологии, которая позволяет совершать бесконтактные трансакции с планшетов и смартфонов, пишет газета «Известия».
Мой Брянск 29 сентября в 23:56
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Политика
Сергей Аксёнов лишился поста председателя Совета министров Крыма
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поддержал идею разделения должностей главы и премьер-министра правительства республики, которые до 1 октября совмещал Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:13
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Политика
Опубликовано новое стихотворение Лаврова
Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Газета.Ru 04:08
Музыка
Группа Metallica отменила концерты из-за алкоголизма солиста
Причиной стала зависимость вокалиста коллектива Джеймса Хэтфилда, которому потребовался новый курс лечения от алкоголизма.
StarHit.ru 29 сентября в 19:00
Общество
В Саратове начинает работу кассационный суд общей юрисдикции
Сегодня в Саратове начинает работу Первый кассационный суд общей юрисдикции.
СаратовБизнесКонсалтинг 00:14
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Как отмечал ранее первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, многие предприниматели пользуются слишком длительным сроком «утраты налоговой связи», чтобы не отчитываться перед ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли.
Известия 04:21
Армия и оружие
СМИ узнали о планах РФ поставить загоризонтные РЛС на Ближний Восток
Известия вчера в 21:09
Экономика
ЦБ предпишет Сбербанку подключиться к Системе быстрых платежей
Банк России направит предписание Сбербанку с требованием подключиться к Системе быстрых платежей.
Российская газета 03:20
Авто
Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом для Hyundai и Kia
32CARS.ru вчера в 23:21
Политика
Власти изменят правила предоставления российского гражданства
Власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.
РБК 03:03
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Экономика
«Лукойл» начинает новый выкуп акций на $3 млрд
В сообщении говорится, что всего компания намерена выкупить с рынка 36,3 млн акций, что составляет 5,1% капитала из расчета по $82,74 (цена закрытия в понедельник) за одну депозитарную расписку на Лондонской бирже.
Ведомости 04:20
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Политика
США расширили санкции против России
США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».
Известия вчера в 10:40
Технологии
Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
Военное обозрение 03:19
Здоровье
В Балашихинском роддоме появился на свет малыш-богатырь
Профиль вчера в 10:17