Театры

ИзвестияИзвестияВ Москве началось прощание с Марком Захаровым

Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет. Об этом 1 октября сообщает ТАСС.
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В Москве прощаются с Марком Захаровым

Россия – Культура04:15

В Москве прощаются с Марком Захаровым

Коммерсантъ03:07

В Москве проходит прощание с художественным руководителем Ленкома Марком Захаровым

Эхо Москвы04:00

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

ТАСС03:28

Собянин пришел проститься с Марком Захаровым в «Ленком»

РИА Новости03:58

В Москве прощаются с великим режиссером Марком Захаровым

Вести.Ruвчера в 23:13

В «Ленкоме» началось прощание с Марком Захаровым

Московский Комсомолец03:33
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:30, Вашингтон
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В США число жертв вейпов увеличилось до 15 человек

В Соединенных Штатах число связанных с вейпингом смертей увеличилось до 15.
Российская газета вчера в 21:19
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика

Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Общество

В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн.
РИА Новости 04:09
Теннис

Касаткина обыграла Соболенко на турнире в Пекине

REGNUM 03:33
Энергетика

Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии

По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Здоровье

Скворцова рассказала о проблемах частных клиник

В России имеют лицензии на оказание медицинской помощи около 69 тысяч частных медорганизаций, из них лишь 10-13% имеют постоянный собственный штат сотрудников и работают с учетом критериев качества, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 07:11
Футбол

Новый игрок «Ростова» Павел Мамаев рассказал о жизни в тюрьме

Новый полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев рассказал о том, как провёл год в тюрьме.
Donday.ru вчера в 18:59
Технологии

Новый способ платежей тестируют в банках

Крупные российские банки занимаются внедрением технологии, которая позволяет совершать бесконтактные трансакции с планшетов и смартфонов, пишет газета «Известия».
Мой Брянск 29 сентября в 23:56
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Политика

Сергей Аксёнов лишился поста председателя Совета министров Крыма

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поддержал идею разделения должностей главы и премьер-министра правительства республики, которые до 1 октября совмещал Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:13
Общество

Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото

Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Политика

Опубликовано новое стихотворение Лаврова

Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Газета.Ru 04:08
Происшествия

В Кузбассе суд признал недействительным брак с мужчиной без сознания

РБК 03:02
Музыка

Группа Metallica отменила концерты из-за алкоголизма солиста

Причиной стала зависимость вокалиста коллектива Джеймса Хэтфилда, которому потребовался новый курс лечения от алкоголизма.
StarHit.ru 29 сентября в 19:00
Общество

В Саратове начинает работу кассационный суд общей юрисдикции

Сегодня в Саратове начинает работу Первый кассационный суд общей юрисдикции.
СаратовБизнесКонсалтинг 00:14
Экономика

Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Как отмечал ранее первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, многие предприниматели пользуются слишком длительным сроком «утраты налоговой связи», чтобы не отчитываться перед ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли.
Известия 04:21
Армия и оружие

СМИ узнали о планах РФ поставить загоризонтные РЛС на Ближний Восток

Известия вчера в 21:09
Экономика

ЦБ предпишет Сбербанку подключиться к Системе быстрых платежей

Банк России направит предписание Сбербанку с требованием подключиться к Системе быстрых платежей.
Российская газета 03:20
Авто

Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом для Hyundai и Kia

32CARS.ru вчера в 23:21
Политика

Власти изменят правила предоставления российского гражданства

Власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.
РБК 03:03
Политика

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Экономика

«Лукойл» начинает новый выкуп акций на $3 млрд

В сообщении говорится, что всего компания намерена выкупить с рынка 36,3 млн акций, что составляет 5,1% капитала из расчета по $82,74 (цена закрытия в понедельник) за одну депозитарную расписку на Лондонской бирже.
Ведомости 04:20
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Политика

США расширили санкции против России

США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».
Известия вчера в 10:40
Технологии

Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
Военное обозрение 03:19
Здоровье

В Балашихинском роддоме появился на свет малыш-богатырь

Профиль вчера в 10:17
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Марк Захаров
Режиссёр
Советский и российский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист, педагог, литератор, общественный деятель. Художественный руководитель и главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола с 1973 года.
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