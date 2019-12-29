В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В Москве началось прощание с Волчек

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