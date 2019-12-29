Общество

РБКРБКВ Москве началось прощание с Волчек

В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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В Москве прощаются с Галиной Волчек

Культуромания01:41

В Москве проходит прощание с Галиной Волчек

OAnews02:43

Опубликовано видео прощания с Галиной Волчек в Москве

Народные новости03:33

«Очень близкое семейное горе»: Золотовицкий выступил на прощании с Волчек

Вечерняя Москва02:55

В Москве проходит прощание с Галиной Волчек

ТАСС03:06

В столице проходит церемония прощания с народной артисткой Галиной Волчек

Эхо Москвы02:00

Россия простится с Галиной Волчек

SM Newsвчера в 17:15
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По информации источника, голкипера планирует арендовать «Днепр-1». Сейчас Лунин выступает на правах аренды в «Вальядолиде».
Бомбардир.ру 01:34
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Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии

Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.
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Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

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Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной

Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
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Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 01:00
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»

Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
РБК вчера в 15:54
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Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»

Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
РЕН ТВ 27 декабря в 10:25
Происшествия

Неизвестный с мачете напал на прихожан синагоги в Нью-Йорке

Не менее пяти человек пострадали в результате нападения вооруженного мачете мужчины на прихожан синагоги в округе Рокленд (Монси), пригород Нью-Йорка.
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Познер охарактеризовал окружение Путина

Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Lenta.ru вчера в 08:18
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Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака

ToDay News Ufa 27 декабря в 11:22
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Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:19
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 27 декабря в 17:19
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
REGNUM вчера в 21:16
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Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»

Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
РИА Новости вчера в 16:04
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Продюсер «Ласкового мая» Разин пообещал засудить Малахова

RuNews24.ru 02:48
Общество

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 15:42
Политика

Германия отказала Украине в оказании военной помощи

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина попросила Германию о военной поддержке, однако получила отказ, передает RT.
Газета.Ru 27 декабря в 13:04
Политика

Артамонов назвал загадкой, как Ельцин сумел разглядеть Путина

Sputnik Таджикистан 03:25
Политика

В МИД России появился новый департамент по информационной безопасности

В Министерстве иностранных дел России создан 42-й департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности.
РБК вчера в 21:10
Гаджеты

В России начались продажи необычного китайского флагмана Nubia Z20

Дни24 03:09
Армия и оружие

Сирийские Су-22 эффектно уничтожили крупную группу боевиков

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Политика

Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства».
РБК 01:48
Политика

Путин подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных медикаментов, которые содержат наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи определённым пациентам.
RT на русском вчера в 13:53
Кино

Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика

На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Новые Известия вчера в 07:35
Фигурное катание

Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Известия вчера в 23:43
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Анджею Сапковскому понравился сериал «Ведьмак»

Польский писатель Анджей Сапковский поделился своими впечатлениями о сериале «Ведьмак», в основу которого легли его книги.
Подмосковье Сегодня 27 декабря в 11:51
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В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»

Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна».
Lenta.ru вчера в 23:37
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Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold

Ferra 26 декабря в 12:08
Происшествия

В США пять человек погибли при крушении самолета

Небольшой самолет рухнул в городе Лафайетте, американском штате Луизиана, в результате чего погибли пять человек.
Газета.Ru вчера в 12:46
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В Канаде Трампа вырезали из фильма «Один дома-2»

Свободная Пресса 26 декабря в 22:01
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Галина Волчек
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Художественный руководитель Московского театра «Современник». Герой Труда Российской Федерации. Народная артистка СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента РФ.
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