Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве началось шествие КПРФ и «Левого фронта»

В шествии участвует руководство КПРФ, лидер партии Геннадий Зюганов и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. Оно завершится митингом на Площади Революции. Официальных данных о численности шествия пока нет.
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В Москве началось шествие КПРФ и «Левого фронта»

Согласованное шествие КПРФ, "Левого фронта" и других лево-патриотических сил началось в Москве, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.
Интерфакс04:41

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В Москве началось шествие КПРФ и «Левого фронта»

Интерфакс04:41

Более 2 тыс. человек участвовали в шествии КПРФ и «Левого фронта» в Москве

Коммерсантъ08:15

В шествии КПРФ и «Левого фронта» в Москве приняли участие более 2 тысяч человек

Эхо Москвы08:31

В Москве несколько тысяч человек вышли на митинг КПРФ и «Левого фронта»

Новая газета05:57

На Страстном бульваре собрались 2,5 тыс. коммунистов на шествие в годовщину создания Красной Армии. По периметру полиция, всех досматривают

Mockva.ru04:00

Более 2 тыс. человек участвовали в шествии КПРФ и «Левого фронта» в Москве

News.ru08:43

Шествие КПРФ и леваков началось в Москве

Красная весна06:35
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Леонид Слуцкий: «Травма Тарасова эмоционально действует отрицательно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Шерифом» (2:0). — Последняя игра на сборе — это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии.
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Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете

Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
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Общество

Италия ввела карантин в 12 городах из-за коронавируса

Италия ввела карантин и дополнительные ограничения в 12 городах из-за вспышки коронавируса, передает "Би-би-си".
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Спорт

Оставшихся в Китае украинцев эвакуируют силами донецкого «Шахтера»

Футбольный клуб «Шахтер» отправит свой самолет в Китай, чтобы эвакуировать из страны оставшихся там украинцев.
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Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

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RT на русском вчера в 17:01
Политика

Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке

Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
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Президент России Владимир Путин сообщил, что армия и флот будут оснащены новейшим вооружением, в том числе лазерными, гиперзвуковыми комплексами, высокоточными системами.
Коммерсантъ 09:19
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Россия и Белоруссия после года споров предварительно договорились о частичной компенсации за налоговый маневр, следует из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского министра энергетики Александра Новака.
РБК вчера в 09:05
Игры

Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день

Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
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Авто

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В дальнейшем «Супер-Авто» планирует выпускать LADA Granta и с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21116 объемом 1,6 литра мощностью 87 лошадиных сил.
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Ученые провели исследование и назвали шесть продуктов, которые могут провоцировать артрит и рак.
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У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

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Единоборства

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Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Происшествия

В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess

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Kia рассказала больше о новом Sorento

Фирма Kia опубликовала подробную информацию о четвёртом поколении кроссовера Sorento. Новинка построена на абсолютно новой платформе.
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Здоровье

Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
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Кино

Граждане Украины не оценили комедию о «героях АТО»

Кассовый сбор от проката украинской комедии об участниках карательной операции в Донбассе под названием «Наши котики» составил мене восьми миллионов гривен (21 млн рублей).
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Биатлон

Логинов объяснил, почему снялся с масс-старта в Антхольце

Российский биатлонист Александр Логинов объяснил свое решение отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце.
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Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Владимир Путин по случаю празднования Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
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Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
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Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам

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Политика

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
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Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля

Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
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Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 05:09
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