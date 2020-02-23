Согласованное шествие КПРФ, "Левого фронта" и других лево-патриотических сил началось в Москве, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

с чего всё началось

В шествии участвует руководство КПРФ, лидер партии Геннадий Зюганов и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. Оно завершится митингом на Площади Революции. Официальных данных о численности шествия пока нет.

В Москве началось шествие КПРФ и «Левого фронта»

Футбол Леонид Слуцкий: «Травма Тарасова эмоционально действует отрицательно» Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Шерифом» (2:0). — Последняя игра на сборе — это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии.

Музыка Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020 Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Политика Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Экономика Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр Россия и Белоруссия после года споров предварительно договорились о частичной компенсации за налоговый маневр, следует из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского министра энергетики Александра Новака.

Авто LADA Granta получила мощный мотор и подорожала В дальнейшем «Супер-Авто» планирует выпускать LADA Granta и с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21116 объемом 1,6 литра мощностью 87 лошадиных сил.

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Авто Kia рассказала больше о новом Sorento Фирма Kia опубликовала подробную информацию о четвёртом поколении кроссовера Sorento. Новинка построена на абсолютно новой платформе.

Здоровье Диетолог перечислил уникальные свойства гречки Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.

Кино Граждане Украины не оценили комедию о «героях АТО» Кассовый сбор от проката украинской комедии об участниках карательной операции в Донбассе под названием «Наши котики» составил мене восьми миллионов гривен (21 млн рублей).

Спорт Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам Россиянин Александр Большунов стал седьмым в гонке преследования классическим стилем на 30 км на последнем этапе лыжной многодневки "Ски Тур".

Политика На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".

Гаджеты Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.

Политика Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.