Политика
ИнтерфаксВ Москве началось шествие КПРФ и «Левого фронта»
В шествии участвует руководство КПРФ, лидер партии Геннадий Зюганов и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. Оно завершится митингом на Площади Революции. Официальных данных о численности шествия пока нет.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Согласованное шествие КПРФ, "Левого фронта" и других лево-патриотических сил началось в Москве, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.Интерфакс04:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Футбол
Леонид Слуцкий: «Травма Тарасова эмоционально действует отрицательно»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Шерифом» (2:0). — Последняя игра на сборе — это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии.
Общество
Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете
Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
Общество
Италия ввела карантин в 12 городах из-за коронавируса
Италия ввела карантин и дополнительные ограничения в 12 городах из-за вспышки коронавируса, передает "Би-би-си".
Спорт
Оставшихся в Китае украинцев эвакуируют силами донецкого «Шахтера»
Футбольный клуб «Шахтер» отправит свой самолет в Китай, чтобы эвакуировать из страны оставшихся там украинцев.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Политика
Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке
Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia L4 с тройной камерой
В Sony Xperia L4 установили 6,2-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и разрешением 1680х720 пикселей.
Армия и оружие
Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением
Президент России Владимир Путин сообщил, что армия и флот будут оснащены новейшим вооружением, в том числе лазерными, гиперзвуковыми комплексами, высокоточными системами.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Россия и Белоруссия после года споров предварительно договорились о частичной компенсации за налоговый маневр, следует из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского министра энергетики Александра Новака.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
В дальнейшем «Супер-Авто» планирует выпускать LADA Granta и с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21116 объемом 1,6 литра мощностью 87 лошадиных сил.
Здоровье
Названы провоцирующие артрит и рак продукты
Ученые провели исследование и назвали шесть продуктов, которые могут провоцировать артрит и рак.
Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Авто
Kia рассказала больше о новом Sorento
Фирма Kia опубликовала подробную информацию о четвёртом поколении кроссовера Sorento. Новинка построена на абсолютно новой платформе.
Здоровье
Родители детей с фенилкетонурией выйдут на пикеты 22 февраля
Акция родителей детей с фенилкетонурией пройдет 22 февраля в ряде регионов России.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Кино
Граждане Украины не оценили комедию о «героях АТО»
Кассовый сбор от проката украинской комедии об участниках карательной операции в Донбассе под названием «Наши котики» составил мене восьми миллионов гривен (21 млн рублей).
Биатлон
Логинов объяснил, почему снялся с масс-старта в Антхольце
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил свое решение отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце.
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Владимир Путин по случаю празднования Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Спорт
Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам
Россиянин Александр Большунов стал седьмым в гонке преследования классическим стилем на 30 км на последнем этапе лыжной многодневки "Ски Тур".
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Политика
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Культура
«До слез»: Группа «Новороссия» выпустила новый клип, посвященный защитникам Донбасса
Военно-музыкальный ансамбль «Новороссия» Народной милиции ЛНР выпустил новый клип, посвященный защитникам Донбасса и приуроченный к Дню защитника Отечества.
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Политика
Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля
Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.