В Москве началось согласованное с властями шествие памяти сопредседателя партии «Парнас» и бывшего вице-премьера Бориса Немцова. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщается на сайте столичного главка МВД. По данным управления, в настоящее время в акции принимают участие 8 тысяч человек.

Технологии Банковский троян Cerberus победил двухэтапную аутентификацию Google Одноразовые коды приложения Google Authenticator под Android способна перехватывать новая версия банковского трояна Cerberus, 28 февраля сообщила голландская компания ThreatFabric в своем отчете.

Здоровье В Хубэе опубликовали отчет об уровне опасности COVID-19 в ряде городов Власти провинции Хубэй в субботу впервые опубликовали отчет об оценке риска эпидемической ситуации в связи с новым типом коронавируса в 103 уездах, городах, районах провинции, которые классифицированы по трем уровням угрозы.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Политика Украина не станет праздновать День Победы 9 мая Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".

Наука Новый тип шизофрении обнаружили Участниками международного эксперимента стали 307 пациентов с шизофренией и 364 здоровых человека не старше 45 лет.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

Здоровье В Париже три медработника заразились коронавирусом "У троих человек выявлен положительный результат на COVID-19, это три вспомогательных медработника, которые хорошо себя чувствуют", - сказал глава отделения инфекционных и тропических заболеваний больницы Tenon Жиль Пиалу.

Армия и оружие США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.

Политика США и «Талибан» подписали мирное соглашение Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

Политика Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России Дипломат пожаловался на то, что Россия могла бы нести потери от изоляции, но лидеры западных стран нарушают эту политику.

Происшествия МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.

Общество Что ждет россиян в марте 2020 года С 1 марта разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признана специальной медицинской комиссией.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Армия и оружие МО Украины озвучила число призывников, уклонившихся от службы в армии Как заявил заместитель начальника Главного управления персоналом Главного штаба ВС Украины полковник Валерий Дендебера, за 2019 год в правоохранительные органы призывной комиссии были направлены материалы на 245 тыс. человек, которые уклоняются от службы в армии.