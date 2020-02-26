Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве начался масштабный отлов диких животных из-за коронавируса

Масштабная дератизация и отлов диких животных проводятся в Москве для предотвращения распространения коронавируса, сообщила в среду на коллегии Роспотребнадзора руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.
Читать в источнике
Комментировать165

Подробнее о событии

Отлов диких животных начался в Москве из-за коронавируса

Москва 2408:02

Власти Москвы начали сплошную дератизацию из-за коронавируса

Интерфакс03:48

В Москве начали массовый отлов безнадзорных животных из‑за коронавируса

РИАМО04:29

В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса

Газета.Ru04:18

В Москве начали массовый отлов уличных животных из-за коронавируса

Московский Комсомолец04:02

Коронавирус привел к масштабному отлову диких животных в Москве

Мослента05:04

В Москве начался масштабный отлов диких животных из-за коронавируса

РИА Новости03:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 13:40, Ашберн
Политика

МИД рекомендовал россиянам не ездить в Южную Корею, Иран и Италию

МИД России рекомендовал не посещать Южную Корею, Иран и Италию из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 12:41
Политика

Путин оправдал действия силовиков на митингах оппозиции

News.ru 02:38
Авто

Renault обновил седан и универсал Talisman

Компания Renault представила обновленное семейство Renault Talisman.
Автоновости дня 12:08
Происшествия

Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства

Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Коммерсантъ 07:57
Космос

Камеры NASA засняли преследующий МКС НЛО

Камеры NASA засняли, как недалеко от МКС появился НЛО.
ToDay News Ufa вчера в 08:05
Происшествия

В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

Коммерсантъ 00:59
Общество

Лишенный титулов британский принц попросил называть его просто Гарри

Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени.
Lenta.ru 07:56
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
Здоровье

С начала эпидсезона на Украине от гриппа умерли 48 человек

С начала эпидсезона в стране умерли от этого уже 48 человек. Ни один из скончавшихся от гриппа привит не был.
ИА Новороссия 10:40
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии

В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 13:12
Кино

Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов

Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
Kinonews.ru вчера в 17:07
Автоспорт

Кубица стал быстрейшим в первый день тестов Формулы 1 после перерыва

Четвертый день предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне Ferrari модернизирует болид ко второй части тестов Четвертый день предсезонных тестов Ф1.
Motorsport.com Россия 07:40
Гаджеты

Райан Джонсон: Apple запрещает злодеям использовать iPhone в фильмах

Apple запрещает злодеям использовать в фильмах любые модели iPhone. Интересный факт о корпорации рассказал режиссер Райан Джонсон.
Актуальные Новости 03:21
Футбол

Мане может обойтись «Барселоне» в €260 млн

Трансфер Мане оценивается в £135 млн, а это означает, что в случае его трансфера "Барса" заплатит £225 млн, то есть порядка €268 млн по текущему курсу.
Газета.Ru 13:29
Происшествия

Появилось видео ДТП в Твери, в котором автобус снес шесть легковушек

Московский Комсомолец 10:50
Происшествия

В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Финляндии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.
Известия 12:03
Общество

У Греты Тунберг появилась соперница из Германии

Лавры Греты Тунберг не дают спокойно спать 19-летней Наоми Зайбт из Германии.
ToDay News Ufa 09:47
Единоборства

Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Российская газета вчера в 08:50
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Экономика

Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса

Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
РИА Новости вчера в 00:59
Футбол

«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Piter.tv 00:05
Общество

Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона

В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
РБК 11:19
Экономика

Пакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн

Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News.
Газета.Ru 11:06
Происшествия

В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока

15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Инфо24 04:40
Музыка

На «Евровидение» от России может отправиться Александр Панайотов

Совсем скоро пройдет главный музыкальный конкурс Европы – «Евровидение».
Курс дела вчера в 03:19
Космос

У Земли появился второй спутник

Земля получила второй естественный спутник.
Lenta.ru 12:36
Шоу-бизнес

Дарья Мороз ответила на обвинения в пластических операциях

Дарья Мороз ответила на обвинения в пластических операциях.
Актуальные Новости 03:52
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском 12:21
Гаджеты

Недорогой телефон Nokia TA-1212 показался на изображениях

3DNews 06:40
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное