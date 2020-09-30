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Вести.Ru
Вести.Ru

В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19

Участникам пострегистрационного клинического исследования российской вакцины против COVID-19 начали колоть второй компонент препарата "Спутник V". Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, вторую прививку уже сделали шесть человек, планируется, что в среду вторую прививку получат около 20 человек.В источнике
Подробнее о событии
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Участникам исследования вакцины от COVID-19 начали вводить второй компонент

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:29
ТАСС

В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса

ТАСС02:54
РИА Новости

В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19

РИА Новости02:29
RT на русском

В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса

RT на русском02:40
Агентство Москва

В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования

Агентство Москва02:34
Москва 24

В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19

Москва 2402:33
Ведомости

В Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V»

Ведомости02:45

Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по России

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе.
Lenta.ru06:41
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Попова призвала делать тесты на коронавирус не чаще раза в неделю

Смысл контролировать наличие вируса и проходить тестирование на COVID раз в неделю есть только, если человек соблюдает все правила профилактики и защиты, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости04:00

Посол Азербайджана: признание Арменией независимости Карабаха будет сожжением всех мостов

Ранее на пресс-конференции с российскими СМИ в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти республики рассматривают возможность признания независимости Нагорного Карабаха, где 27 сентября обострилась ситуация и произошли активные боестолкновения.
ТАСС06:48
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Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
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