Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Вести.Ru
Вести.Ru

В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19

Участникам пострегистрационного клинического исследования российской вакцины против COVID-19 начали колоть второй компонент препарата "Спутник V". Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, вторую прививку уже сделали шесть человек, планируется, что в среду вторую прививку получат около 20 человек.В источнике
Подробнее о событии
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Участникам исследования вакцины от COVID-19 начали вводить второй компонент

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:29
ТАСС

В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса

ТАСС02:54
РИА Новости

В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19

РИА Новости02:29
RT на русском

В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса

RT на русском02:40
Агентство Москва

В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования

Агентство Москва02:34
Москва 24

В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19

Москва 2402:33
Ведомости

В Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V»

Ведомости02:45

Бомбардировщики Су-34 впервые выполнили ночной полет в стратосферу

Бомбардировщики Су-34 последнего поколения из авиационной дивизии ЦВО, дислоцированной в Челябинской области, впервые совершили ночной вылет в стратосферу и на сверхзвуковой скорости выполнили перехват условного противника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Аргументы и Факты05:50

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
252

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
2K

Россияне увеличили суммы ипотеки

Ранее в сентябре стало известно, что россияне нашли замену ипотечным займам: граждане, которым ранее отказали в ипотеке, оформляют потребительские кредиты, чтобы купить квартиры.
Lenta.ru04:49

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
1,6K

Цифровой двойник системы электропитания спутников создают в Самаре

Планируется, что данный цифровой двойник войдет в состав программного обеспечения Наземного комплекса управления малыми космическими аппаратами университета и будет задействован при эксплуатации спутников серии "Аист".
Интерфакс03:02

В США потерпел крушение истребитель F-35B

Вашингтон, 30 сентября 2020, 11:24 — REGNUM Истребитель F-35B третьего авиакрыла Корпуса морской пехоты США разбился из-за того, что во время заправки в воздухе в небе штата Калифорния задел самолет-заправщик KC-130J.
REGNUM04:24
66

Американцы считают Байдена победителем дебатов с Трампом

В предвыборном штабе демократа уверены, что их кандидат «утер нос» действующему президенту Согласно публикации издания «Интерфакс», которое ссылается на опрос фирмы «SSRS», 6 из 10 американских зрителей выразили уверенность, что во время дебатов Джо Байдена и Дональд Трампа победу одержал именно кандидат, представляющий Демократическую партию.
Центральная Служба Новостей05:33
1