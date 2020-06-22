Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - заниматься на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы.

Общество Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется Решением оперативного штаба с 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области будет снят. 26

Экономика России предрекли новую пенсионную реформу После 2030 года в системе пенсионных накоплений может возникнуть дефицит. 45

Гаджеты Apple представила новую операционную систему iOS 14 Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14. 64

Общество В Югре продлили режим самоизоляции "Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении. 8

Политика Защита выступила за подключение России к расследованию по делу MH17 Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях по авиакатастрофе малайзийского Boeing заявила об отсутствии юридических препятствий тому, чтобы Россия была частью Совместной следственной группы по расследованию произошедшего. 20

Авто Назвали 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России Сразу стоит отметить несколько важных тезисов-выводов, которые известны автомобильным экспертам, но не всегда очевидны экспертам диванным: нет ничего вечного; любую машину можно сломать/износить; состояние машины на вторичном рынке напрямую зависит от эксплуатации предыдущим хозяином. 3

Единоборства Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе. 18

Шоу-бизнес Семья Малининых посетила концерт Нетребко «Очень приятно было познакомиться с семьей Александра Малинина, я и вся моя семья многие годы являемся поклонниками его таланта!» — сообщила Нетребко. 18

Наука Искусственный интеллект может помочь в поиске лекарств от вирусов Ученые надеются, что их исследование поможет ускорить поиск новых противовирусных препаратов, а также даст возможность экстренного перепрофилирования уже известных лекарств: как для борьбы с SARS-CoV-2, так и в случае вспышек новых вирусных заболеваний.

Авто С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 117

Игры Бывший продюсер Rockstar пояснил анонс переиздания GTA V на PS5 вместо выпуска GTA VI Дарион Ловенштейн, ранее работавший на должности продюсера в компании Rockstar (с 2002 по 2006 год), поделился мыслями на тему многочисленных споров, которые породила презентация PlayStation 5. Фанаты Grand Theft Auto удивились, что вместо анонса GTA VI компанией было лишь анонсировано переиздание GTA V на новой платформе. 37

Общество В Свердловской области продлили меры по коронавирусу Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня. 72

Фигурное катание Евгения Медведева призналась, что периодически её подводят нервы Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева призналась, что иногда нервничает, выходя на лёд.