с чего всё началось

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, иммуноферментный анализ (ИФА) крови, который будут сдавать москвичи, позволит довести суточное число тестирований в городе до 100 тыс.

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

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