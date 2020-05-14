Коронавирус
КоммерсантъМосквичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, иммуноферментный анализ (ИФА) крови, который будут сдавать москвичи, позволит довести суточное число тестирований в городе до 100 тыс.
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с чего всё началось
"Главный вопрос, который задают мне сегодня: когда же вы отмените ограничения, больше двух месяцев не дающие жить нормальной жизнью?", - пишет в своем блоге сегодня мэр, объявляя о запуске новой скрининговой программы.Российская газета10:20
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Сергей Собянин объявил о начале программы массового скрининга на антитела к коронавирусу
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:16
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