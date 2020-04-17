В Москве планируют в ближайшее время ввести выплаты донорам плазмы крови, в которой нуждаются другие зараженные коронавирусом. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве начнут платить донорам плазмы для больных коронавирусом

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