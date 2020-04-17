Коронавирус
Газета.RuВ Москве начнут платить донорам плазмы для больных коронавирусом
В Москве планируют в ближайшее время ввести выплаты донорам плазмы крови, в которой нуждаются другие зараженные коронавирусом. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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В Москве установят выплаты для доноров плазмы, переболевших коронавирусом
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:49, Ашберн
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