Коронавирус
Газета.RuВ Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе
Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА "Новости". Как заявил глава столичного контрольного управления Евгений Данчиков, проверять соблюдение масочного режима будет Роспотребнадзор и контролирующие организации.
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Власти Москвы начнут штрафовать за нарушения масочного режима на рабочих местах, с проверкой будет выходить Роспотребнадзор и контролирующие организации, сообщил РИА Новости начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.РИА Новости08:11
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Общество
Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август
В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
Космос
Китай произвел первый запуск ракеты «Чанчжэн-5В»
Примечательно, что указанная миссия является не только пробным полетом современной ракеты-носителя "Чанчжэн-5В", но и первым испытательным запуском прототипа Crew Spacecraft, который представляет собой новейший пилотируемый космический корабль.
OAnews 05 мая в 11:15
Общество
Собянин продлил карантинные меры в Москве до 31 мая
Согласно другому указу Собянина, ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлят до этой же даты.
Известия 09:41
Происшествия
Волейболист Спиридонов сообщил, что на него напали неизвестные с ножом
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Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Наука
Суперкомпьютер смоделировал четыре эффективных лекарства от COVID-19
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Общество
В Минздраве дали прогноз по активному распространению коронавируса
Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что коронавирус может активно продолжать распространяться в России до июня.
Интерфакс 12:00
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Саакашвили назначили главой комитета реформ Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.
BFM.ru 13:27
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 11:54
Политика
CNN: у военного из окружения Трампа выявили коронавирус
У военнослужащего ВМФ США, работающего в Белом доме, выявили коронавирусную инфекцию, сообщает CNN.
RT на русском 12:22
Здоровье
Тромболитики улучшают выживаемость при коронавирусе
Ученые сообщили, что тромболитики могут повысить выживаемость при заражении коронавирусом нового типа.
MedikForum.ru вчера в 17:15
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Чтобы снять режим самоизоляции в Московской области, нужно убедиться, что распространение коронавируса в регионе остановлено, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24».
Вести ФМ вчера в 15:45
Политика
Путин исключил Решетникова из рабочей группы по нацпроектам
Президент исключил главу Минэкономразвития Максима Решетникова из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам.
Российская газета вчера в 11:47
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива 08:10
Происшествия
Погребенную заживо женщину вытащили из могилы спустя трое суток
Экспресс газета 13:38
Армия и оружие
Украина заявила о ранении шести военных в Донбассе
Украина заявила о ранении шестерых военнослужащих в Донбассе.
Lenta.ru 12:41
Экономика
Минфин предлагает приостановить таможенные проверки на время эпидемии
Москва, 7 мая 2020, 18:59 — REGNUM Министерство финансов России направило на рассмотрение в правительство проекты постановлений о приостановке проведения таможенных проверок и расширении предоставления отсрочек по уплате налогов.
REGNUM 11:59
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал регионам снимать карантин в три этапа
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на совещании с президентом Владимиром Путиным, предложила снимать ограничительные меры против коронавируса в три этапа.
Ведомости вчера в 09:46
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости 10:22
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов
МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия 08:11
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Происшествия
В Липецке BMW врезался в дерево и загорелся с водителем
Сегодня, 7 мая в четыре часа утра водитель на BMW у железнодорожного вокзала на полном ходу врезался в столб.
Kursk.com 02:48
Наука
Создали прототип двигателя, работающего на воздухе
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
Политика
Путин и Макрон переговорили по телефону
Ёлдаш 12:29
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой выявили коронавирус
РЕН ТВ 13:12
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Аксёнов не исключил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:16
Происшествия
На Кубани за сутки заражение коронавирусом выявили у 99 человек
Краснодар, 7 мая 2020, 11:13 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили 7 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:13
Космос
МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне
Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне.
Аргументы и Факты 04:01