Коронавирус
Газета.RuВ Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе
Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА "Новости". Как заявил глава столичного контрольного управления Евгений Данчиков, проверять соблюдение масочного режима будет Роспотребнадзор и контролирующие организации.
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Власти Москвы начнут штрафовать за нарушения масочного режима на рабочих местах, с проверкой будет выходить Роспотребнадзор и контролирующие организации, сообщил РИА Новости начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.РИА Новости08:11
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Происшествия
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
BFM.ru 01:57
Общество
Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
РИА Новости 05:41
Армия и оружие
Появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал фото группировки из четырех фрегатов: трех американских и британского, - крейсирующих в Баренцевом море у северных границ России.
Российская газета 05:26
Политика
Путин изучит рекомендации по смягчению режима самоизоляции
Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, проведет совещание и изучит рекомендации по снятию ранее введенных ограничений, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Компания вчера в 04:43
Происшествия
Экс-гендиректор Wikimart получил условный срок по делу о хищении
Экс-глава кредитного учреждения Игорь Волчихин ранее получил четыре с половиной года условно за выдачу этой суммы ООО «Викимарт» в виде заведомо невозвратного кредита.
Коммерсантъ 05:59
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
На сайте мэра Москвы Сергея Собянина опубликованы решения по продлению карантинных мер до 31 мая.
Собеседник 09:31
Фигурное катание
Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Происшествия
Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму
Коммерсантъ 09:48
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Происшествия
Суд продлил меры пресечения участникам «Нового величия»
Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения участникам "Нового величия", обвиняемым в организации экстремистского сообщества, сообщили 7 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 10:14
Авто
Обнародована стоимость электрического УАЗ «Хантер»
Прага, 6 мая 2020, 14:46 — REGNUM Чешская компания MW Motors обнародовала стоимость внедорожника Spartan с электромотором, который был создан на базе УАЗ «Хантер».
REGNUM вчера в 07:46
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая
Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
Экономика
Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году
Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году.
Lenta.ru 10:27
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv вчера в 04:33
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia 04:52
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК 08:25
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Общество
Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая
Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина.
Деловая газета. Юг 08:04
Политика
Немецкая партия ХДС выступила за тесное сотрудничество ФРГ и России
По словам немецкого парламентария, все зависит от государственных властей РФ, захотят ли они "пожать протянутую руку".
ПолитРоссия 09:05
Общество
Работодателей в Москве обязали регулярно выборочно тестировать сотрудников на коронавирус
Заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов уточнил, что все предприятия промышленной отрасли обязаны до конца месяца протестировать не менее 10% работников, а с 1 июня проводить такой объём тестов каждые 15 дней.
Эхо Москвы 10:30
Финансы
Международные резервы России за неделю сократились на $2,5 млрд
Международные резервы РФ по данным на 1 мая 2020 года уменьшились по сравнению с показателем на 24 апреля на 0,4% (или $2,5 млрд) и составили $567,3 млрд.
ТАСС 09:05
Политика
Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43