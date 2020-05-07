Власти Москвы начнут штрафовать за нарушения масочного режима на рабочих местах, с проверкой будет выходить Роспотребнадзор и контролирующие организации, сообщил РИА Новости начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

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Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА "Новости". Как заявил глава столичного контрольного управления Евгений Данчиков, проверять соблюдение масочного режима будет Роспотребнадзор и контролирующие организации.

В Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе

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