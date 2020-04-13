Коронавирус
Вести.RuПопова: лишь 7% московских медиков приобрели иммунитет от коронавируса
Первые результаты нового теста на антитела у московских медиков показали, что не более 7% персонала выработали иммунитет от новой коронавирусной инфекции.
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Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы о Венской операции
75 лет назад, 13 апреля 1945 года советские войска освободили Вену от немецко-фашистских захватчиков.
Вместе-РФ 11:52
Общество
Глава Удмуртии постановил ограничить въезд и выезд в городах региона
Во избежание распространения коронавирусной инфекции в городах Удмуртии ограничат въезд и выезд.
ИА Удмуртия 11:25
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
Футбол
Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в родной «Спортинг»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу может вернуться в Португалию.
Евро-футбол.ру 11:08
Общество
В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков
Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн.
ТАСС 11:50
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости вчера в 08:38
Происшествия
В СК сообщили о пресечении фейков про коронавирус в регионах
В Новгородской области завели дело по факту публикации в одном из интернет-изданий ложной информации о том, что якобы 30 заключенных колонии в поселке Топорок Новгородской области заболели коронавирусной инфекцией.
Российская газета 12:24
Шоу-бизнес
У Борисовой обнажилась грудь во время съемки для флешмоба
Ведущая не стала удалять этот снимок из соцсетей Звезда российского ТВ Дана Борисова решила принять участие в популярном челлендже "Инстаграма", который заключается в том, что девушки, в том числе успешные и знаменитые, находясь в самоизоляции из-за объявленной пандемии коронавируса, делают себе платья из подушек на голое тело и снимают результат такого хендмейда.
WomanHit.ru 12:00
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Здоровье
Алексей Островский уволил главврача Вяземской ЦРБ
Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил главного врача Вяземской ЦРБ «за низкую эффективность при исполнении должностных обязанностей».
О чем говорит Смоленск 10:47
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.
Газета.Ru 07:21
Авто
Появились изображения нового Hyundai Tucson
Ролик, описывающий внешность будущей новинки, появился на YouTube-канале AtchaCars.
Автоновости дня 11:25
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
Хоккей
СКА может обменять Каблукова и Кагарлицкого
По словам источника, которые приводит «Р-Спорт», СКА ставит на молодых и голодных, поэтому в настоящий момент клуб изучает варианты обмена ряда хоккеистов.
Нева Спорт вчера в 14:29
Общество
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
Энергетика
Саудовская Аравия продолжает ценовую войну
Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну.
Вести.Ru 08:15
Футбол
Клопп был шокирован новостью о Далглише
В интервью пресс-службе «Ливерпуля» Клопп сказал, что оказался потрясен новостью о болезни Далглиша.
ProstoProSport 13:14
Экономика
Украина увеличила бюджет на $603 млн для борьбы с коронавирусом
Верховная рада внесла изменения в бюджет Украины на 2020 год из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, выделив дополнительные средства на поддержку врачей и закупку медицинских материалов.
Коммерсантъ 09:25
Экономика
Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса
Почти половина опрошенных россиян (46%) боятся, что их семье не на что будет жить и не будет хватать денег даже на еду.
РБК 10:09
Происшествия
Бывшего замглавы МВД уволили по отрицательным мотивам
Господин Романов уволен по отрицательным мотивам: в вину ему поставили недостаточный контроль над собственными заместителями, которые сейчас находятся под арестом по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Коммерсантъ 12:58
Общество
Каршеринг временно приостановил работу в Петербурге
"По 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:43
Здоровье
В Китае предсказали вторую волну коронавируса
Новая волна заражений коронавирусом может начаться в ноябре.
URA.Ru 05:35
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59