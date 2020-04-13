Коронавирус

Вести.RuВести.RuПопова: лишь 7% московских медиков приобрели иммунитет от коронавируса

Первые результаты нового теста на антитела у московских медиков показали, что не более 7% персонала выработали иммунитет от новой коронавирусной инфекции.
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Иммунитет против коронавируса нашли пока лишь у 7% московских медиков

Интерфакс12:49

Иммунитет к коронавирусу выявили у 7 процентов врачей одной из больниц Москвы

Вечерняя Москва11:33

Тестирование на антитела к коронавирусу запустят в Москве с 14 апреля

RT на русском10:49

Попова сообщила о начале тестирования в Москве на антитела к коронавирусу

Известия10:37

Проверка иммунитета москвичей к коронавирусу начнется с 14 апреля

Москва 2411:04

Попова рассказала об обследовании врачей в Москве на иммунитет к COVID-19

РИА Новости11:27

Тестирование на наличие антител к коронавирусу запустят в Москве с 14 апреля

ТАСС10:15
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Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
Политика

Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране

В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы о Венской операции

75 лет назад, 13 апреля 1945 года советские войска освободили Вену от немецко-фашистских захватчиков.
Вместе-РФ 11:52
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Общество

Глава Удмуртии постановил ограничить въезд и выезд в городах региона

Во избежание распространения коронавирусной инфекции в городах Удмуртии ограничат въезд и выезд.
ИА Удмуртия 11:25
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Шоу-бизнес

Рыбину и Сенчуковой приходится жить на 31 тысячу рублей

Газета.Ru 10:20
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Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
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Общество

Огонь в Чернобыле почти достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Lenta.ru 10:00
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Футбол

Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в родной «Спортинг»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу может вернуться в Португалию.
Евро-футбол.ру 11:08
Общество

В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков

Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн.
ТАСС 11:50
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Кино

Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»

Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости вчера в 08:38
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Происшествия

В СК сообщили о пресечении фейков про коронавирус в регионах

В Новгородской области завели дело по факту публикации в одном из интернет-изданий ложной информации о том, что якобы 30 заключенных колонии в поселке Топорок Новгородской области заболели коронавирусной инфекцией.
Российская газета 12:24
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Шоу-бизнес

У Борисовой обнажилась грудь во время съемки для флешмоба

Ведущая не стала удалять этот снимок из соцсетей Звезда российского ТВ Дана Борисова решила принять участие в популярном челлендже "Инстаграма", который заключается в том, что девушки, в том числе успешные и знаменитые, находясь в самоизоляции из-за объявленной пандемии коронавируса, делают себе платья из подушек на голое тело и снимают результат такого хендмейда.
WomanHit.ru 12:00
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Политика

Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
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Здоровье

Алексей Островский уволил главврача Вяземской ЦРБ

Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил главного врача Вяземской ЦРБ «за низкую эффективность при исполнении должностных обязанностей».
О чем говорит Смоленск 10:47
4
Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.
Газета.Ru 07:21
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Авто

Появились изображения нового Hyundai Tucson

Ролик, описывающий внешность будущей новинки, появился на YouTube-канале AtchaCars.
Автоновости дня 11:25
Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
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Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
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Общество

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Политика

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
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Хоккей

СКА может обменять Каблукова и Кагарлицкого

По словам источника, которые приводит «Р-Спорт», СКА ставит на молодых и голодных, поэтому в настоящий момент клуб изучает варианты обмена ряда хоккеистов.
Нева Спорт вчера в 14:29
Общество

Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжает ценовую войну

Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну.
Вести.Ru 08:15
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Футбол

Клопп был шокирован новостью о Далглише

В интервью пресс-службе «Ливерпуля» Клопп сказал, что оказался потрясен новостью о болезни Далглиша.
ProstoProSport 13:14
Экономика

Украина увеличила бюджет на $603 млн для борьбы с коронавирусом

Верховная рада внесла изменения в бюджет Украины на 2020 год из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, выделив дополнительные средства на поддержку врачей и закупку медицинских материалов.
Коммерсантъ 09:25
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Экономика

Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса

Почти половина опрошенных россиян (46%) боятся, что их семье не на что будет жить и не будет хватать денег даже на еду.
РБК 10:09
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Происшествия

Бывшего замглавы МВД уволили по отрицательным мотивам

Господин Романов уволен по отрицательным мотивам: в вину ему поставили недостаточный контроль над собственными заместителями, которые сейчас находятся под арестом по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Коммерсантъ 12:58
Общество

Каршеринг временно приостановил работу в Петербурге

"По 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:43
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Здоровье

В Китае предсказали вторую волну коронавируса

Новая волна заражений коронавирусом может начаться в ноябре.
URA.Ru 05:35
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
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