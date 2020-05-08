Коронавирус
Lenta.ruВ Москве проведут тесты на коронавирус по крови
В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1», ее слова приводит ТАСС. По ее словам, в столице будут применять новый метод — иммуноферментный анализ.
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Вводится впервые требование об обязательном выборочном тестирование работодателями своих работников на наличие коронавирусной инфекции в Москве. Будет активно применяться новый метод, который называется иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови.
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