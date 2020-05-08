Коронавирус

РБКРБКВ Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови из вены

В Москве тесты на коронавирус проведут на основе анализа венозной крови, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1».
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Анастасия Ракова
Вводится впервые требование об обязательном выборочном тестирование работодателями своих работников на наличие коронавирусной инфекции в Москве. Будет активно применяться новый метод, который называется иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови.
— Анастасия РаковаРИА Новости 14:30

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В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови из вены

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