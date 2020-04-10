В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин 10 апреля.

Политика Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады Киев, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Запрет на российские социальные сети и ряд других интернет-ресурсов будет продолжен, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета цифровой трансформации Александр Федиенко 10 апреля в комментарии ресурсу «Обозреватель». 2

Энергетика Новак: новая сделка ОПЕК+ согласована участниками Москва, 10 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что все участвовавшие в переговорах по сокращению уровня добычи нефти страны согласовали новую сделку ОПЕК+. 116

Общество Парковку для медиков в Москве сделают бесплатной С призывом отменить платную парковку на время карантина на этой неделе выступил также Совет при президенте по правам человека в РФ. 6

Политика Госдеп объявил награду в $10 млн за командира «Хезболлы» в Ираке Награду в $10 млн. за информацию о местонахождении командира шиитской группировки «Хезболла» в Ираке Мухаммеда Каутарани объявил Госдеп США в распространенном 10 апреля заявлении, пишет The Pakistan Post.

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. 3,7K

Наука Инсайт связали с системой вознаграждения В работе, которая опубликована в журнале NeuroImage, авторы высказывают предположение, что озарение активирует систему вознаграждения и вызывает чувство удовлетворения.

Политика Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США Как заявил президент США Дональд Трамп, власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 11

Общество Карантин в Италии продлили до 3 мая В Италии до 3 мая продлили меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте. 4

Экономика Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими. 263

Общество В Москве ограничили свободное передвижение 75% жителей Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. 37

Общество Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.