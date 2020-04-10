Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве начнут вводить пропускной режим

В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин 10 апреля.
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В Москве введут пропускной режим

РИА Новости16:40

Как работает система пропусков в условиях пандемии в разных странах

ТАСС14:49

Сергей Собянин: Ежедневно в Москве проводится 17 тыс. тестов на коронавирус

Агентство Москва13:09

В Москве с понедельника вводится пропускной режим

Ёлдаш13:15

Мэр Москвы сообщил о согласовании новых решений с руководством страны

Вечерняя Москва13:22

В Москве и Подмосковье для борьбы с коронавирусом введут пропускной режим

RT на русском15:25

Собянин: в Москве проводится 17 тысяч тестов на коронавирус ежедневно

Москва 2413:30
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Политика

Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады

Киев, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Запрет на российские социальные сети и ряд других интернет-ресурсов будет продолжен, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета цифровой трансформации Александр Федиенко 10 апреля в комментарии ресурсу «Обозреватель».
REGNUM 05:31
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Энергетика

Новак: новая сделка ОПЕК+ согласована участниками

Москва, 10 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что все участвовавшие в переговорах по сокращению уровня добычи нефти страны согласовали новую сделку ОПЕК+.
REGNUM 15:28
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил, что его выписали из больницы в Коммунарке

Ранее из больницы в Коммунарке после перенесенного вирусного заболевания были выписаны народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина.
Аргументы и Факты вчера в 03:49
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Общество

Парковку для медиков в Москве сделают бесплатной

С призывом отменить платную парковку на время карантина на этой неделе выступил также Совет при президенте по правам человека в РФ.
Говорит Москва 08 апреля в 14:23
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Футбол

Ибрагимович бросил вызов Погба. Француз ответил феноменальным ударом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович бросил вызов полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Чемпионат 14:22
Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Российская газета 11:52
1,1K
Политика

Госдеп объявил награду в $10 млн за командира «Хезболлы» в Ираке

Награду в $10 млн. за информацию о местонахождении командира шиитской группировки «Хезболла» в Ираке Мухаммеда Каутарани объявил Госдеп США в распространенном 10 апреля заявлении, пишет The Pakistan Post.
ИА Красная Весна 16:52
Экономика

Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн

Ранее Bloomberg уже сообщал, что Минфин изучает возможность увеличения плана заимствований в 2020 году на 1–1,5 трлн руб.
РБК 16:49
3
Происшествия

ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана

Известия 06:35
7
Общество

Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
2,3K
Общество

В Москве все же запретят выход на улицу без цифрового пропуска

Московская мэрия запретит выход на улицу без специальных цифровых пропусков, сообщает РБК со ссылкой на источники и подтверждают собеседники «Медузы» в столичном оперативном штабе.
Собеседник 09:43
1,9K
Общество

В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
36
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
1,1K
Футбол

Саньоль не общался с Зиданом два года после ЧМ-2006

Спорт-Экспресс 16:47
Общество

В Кургане вводят пропускной режим из-за коронавируса

Для выхода из дома необходимо отправить СМС, иначе — штраф В Курганской области вводится пропускной режим.
Курган и курганцы 15:54
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Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
3,7K
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
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Наука

Инсайт связали с системой вознаграждения

В работе, которая опубликована в журнале NeuroImage, авторы высказывают предположение, что озарение активирует систему вознаграждения и вызывает чувство удовлетворения.
N+1 11:13
Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом.
ТАСС 16:37
35
Религия

В РПЦ рассказали, как самостоятельно освятить вербы и куличи

Напомним, ранее в РПЦ рассказали «КП», как для православных пройдет Пасха и освящение куличей в этом году.
Комсомольская правда 15:53
3
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
1,1K
Политика

Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США

Как заявил президент США Дональд Трамп, власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:41
11
Общество

Карантин в Италии продлили до 3 мая

В Италии до 3 мая продлили меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Взгляд.ру 14:25
4
Происшествия

В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ

Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:50
39
Общество

Уткин о карантине: «Мне такое государство не нужно. Я бы и сам дома отсиделся»

Журналист Василий Уткин высказался на тему самоизоляции в России в условиях пандемии коронавируса.
Sports.ru 15:33
Экономика

Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен

Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими.
Вести.Ru 04:33
263
Общество

В Турции объявили о введении двухдневного запрета на выход из дома

Власти Турции ввели запрет на выход из дома для жителей 31 провинции страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Inc-news.ru 15:34
1
Общество

В Москве ограничили свободное передвижение 75% жителей

Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13:08
37
Общество

Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 13:45
Авто

Появились первые фото салона обновленной Lada Largus

Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня 02:22
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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