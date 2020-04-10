Коронавирус
ИзвестияВ Москве начнут вводить пропускной режим
В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин 10 апреля.
Читать в источнике
Оценить4,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 18:45, Ашберн
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Футбол
У легенды «Ливерпуля» Кенни Далглиша обнаружен коронавирус
Легендарный игрок и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш инфицирован коронавирусом.
Евро-футбол.ру 15:24
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в избиении
Агата Муцениеце опубликовала в соцсетях видео, в котором обвинила своего мужа в избиении.
Культуромания 06:02
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Происшествия
В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены
В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
Lenta.ru 07:49
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Финансы
Международные резервы РФ за две недели выросли до $564,4 млрд
Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.
ТАСС вчера в 09:06
Футбол
Бывший вице-президент «Барселоны» рассказал о коррупции в клубе
Бывший вице-президент каталонской «Барселоны» Эмили Русо заявил о коррупции в руководстве клуба.
RT на русском 12:04
Происшествия
В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Ростовская больница №6 не может принимать пациентов из-за выявленных нарушений эпидемиологической безопасности.
Российская газета 14:49
Технологии
В Windows 10 обнаружили скрытый раздел
Один пользователь ОС Windows 10 нашел раздел с описанием новых опций, спрятанный от пользователей.
ToDay News Ufa 15:02
Политика
Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус
Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 17:00
Гаджеты
Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах
В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens 11:22
Экономика
В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»
Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 09:17
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам
«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
РБК вчера в 17:00
Общество
Первый случай коронавируса выявили в Ненецком автономном округе
В Ненецком автономном округе зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 18:02
Спорт
Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24.
Газета.Ru 12:31
Общество
Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве
Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 вчера в 20:54
Кино
Режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном не собирается конкурировать с Ноланом и Бертоном
Имея теперь больше свободного времени, режиссер картины Мэтт Ривз пообщался с порталом Nerdist, поделившись некоторыми деталями относительно своей версии Темного рыцаря.
Popcornnews.ru вчера в 05:20
Футбол
Чемпионат Франции завершится 25 июля, новый сезон стартует 23 августа
Анонимным голосованием большинством принято решение о датах завершения текущего чемпионата и датах начала следующего сезона.
ODDS.ru 11:40
Общество
России предсказали неожиданные проблемы из-за коронавируса
Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан в интервью принадлежащему Григорию Березкину телеканалу РБК предсказал России неожиданные проблемы из-за коронавируса.
Lenta.ru 13:31
Игры
Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler
Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
Кино
Новый фильм по Mortal Kombat будет красивее игры — сценарист обещает
Зрелищность и кровавость в новой экранизации Mortal Kombat будут на должном уровне, заявил сценарист фильма Грег Руссо 8 апреля в своем Twitter.
ИА Красная Весна 09:50
Здоровье
В Южной Корее коронавирус повторно нашли у 91 выздоровевшего пациента
У 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от коронавируса COVID-19, повторные анализы вновь показали наличие COVID-19, сообщило в пятницу агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Интерфакс 04:57
Кино
Рик Граймс вернулся в «Ходячие мертвецы»
В трейлере спин-оффа показали вертолет, на котором увезли помощника шерифа Телеканал AMC обещал, что Рик Граймс обязательно вернется, и он вернулся.
Комсомольская правда 08 апреля в 03:16
Космос
На орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса.
Газета.Ru вчера в 04:27
Игры
Ничего лишнего – мод для Mount And Blade 2: Bannerlord убирает из игры глючную кампанию
Поскольку Just Let Me Play убирает из игры обучение, мод предназначен для тех, кто знаком с правилами Mount & Blade II.
Городской портал Новый Нижний 08 апреля в 20:00
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в карантинном видео Cream Soda
Танцор Дмитрий Красилов из подготовленного к международному конкурсу "Евровидение 2020" клипа группы Little Big Uno снялся в видео другой российской группы Cream Soda.
Газета.Ru 17:03