Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве начнут вводить пропускной режим

В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин 10 апреля.
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В Москве введут пропускной режим

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Сергей Собянин: Ежедневно в Москве проводится 17 тыс. тестов на коронавирус

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