Происшествия
Газета.RuВ Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Тело 74-летнего отставника обнаружили в ночь на 26 мая в его квартире на Космодамианской набережной.
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с чего всё началось
Известный ветеран спецслужб, генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Как стало известно «МК», 74-летнего отставника нашли в ночь на вторник в его квартире на Космодамианской набережной. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.Московский Комсомолец03:50
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На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
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Volkswagen планирует начать сборку в России трех новых моделей
Компания Volkswagen до 2028 года локализует в России минимум три новые модели.
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Компактвэн Fiat 500L снимут с производства
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Объявлены рублевые цены новой Volkswagen Jetta
Российские дилеры Volkswagen объявили старт продаж Volkswagen Jetta седьмой генерации.
Новые автомобили 07:51
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ГАЗ-3103. Очень красивая «Волга», которая в серию так и не пошла
Новое поколение снятой с производства ГАЗ-3105 завод впервые представил в далёком 1998 году.
Российская газета 01:30
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«Группа ГАЗ» запатентовала в России целую линейку «ГАЗелей» нового поколения (NN).
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SpeedMe вчера в 11:18
Авто
6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России
Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
Автоновости дня вчера в 01:18
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Подписчики PS Plus бесплатно получат Call of Duty: WWII
Раздача продлится с 26 мая по 6 июля. Sony объявила, что подписчики PS Plus могут загрузить Call of Duty: WWII бесплатно.
NewInform 04:46
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Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus
Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
Автоновости дня 23 мая в 04:55
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Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
Независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» представили изображения компактного кроссовера Lada, который должен расположиться в линейке марки на ступеньку выше Lada XRAY.
32CARS.ru 24 мая в 05:34
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Определены самые популярные игровые консоли в мире: это не PS4 и Xbox
В первую очередь, аутсайдерами являются приставки Microsoft — они не попали даже в топ-5, а последняя модель Xbox One (2013 год) расположилась на пятнадцатой строчке рейтинга с менее чем пятьюдесятью миллионами проданных устройств.
Популярная механика вчера в 13:13
Общество
Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru вчера в 09:06
Игры
The Last of Us: Part II запретили на Ближнем Востоке
Судя по всему, The Last of Us: Part II запретили к выходу в ближневосточных странах, о чём прямо говорит техническая поддержка PlayStation.
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Авто
Hyundai официально показал обновленный Santa Fe
Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение обновленного Hyundai Santa Fe 2021 модельного года.
Автоновости дня 01:40
Авто
Lada Vesta получит «Яндекс.Авто»
Новая мультимедийная система с «Яндекс.Авто», ставшая главной «фишкой» недавно представленной LADA XRay Cross Instinct, может появиться и у LADA Vesta.
Автоновости дня 24 мая в 08:31
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные деньги
Сборка рулевых реек для машин на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS, которая будет лежать в основе третьей генерации Lada Niva, теперь будет локализовано в РФ.
32CARS.ru вчера в 11:20
Авто
Стала известна дата дебюта нового кроссовера Volkswagen Nivus
Привод – исключительно передний, объём багажного отделения составит 415 л. Немецкая компания продемонстрируют Nivus 28 мая нынешнего года.
CarsWeek.ru 07:57
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В Подмосковье рассказали о правилах оформления пропуска в Москву
Жители Подмосковья при поездке в Москву обязаны оформлять пропуск на сайте столичного правительства mos.ru.
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Новый Haval H6 показали до премьеры
Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии.
Новые автомобили вчера в 00:43
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Граффити с портретом Иосифа Бродского нарисовали в центре города 24 мая напротив дома, где жил поэт.
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Авто
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Китайский автомобильный производитель Hongqi готовится к премьере большого кроссовера, который будет конкурировать с роскошными Rolls-Royce Cullinan и Aurus Komendant.
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Xiaomi выпустила бюджетный телевизор с тонкими рамками
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Ученые в одну базу собрали данные о симбиозе растений и грибов
Почти все сосудистые растения в своих корнях имеют связь с грибком. Это позволяет им из почвы получать питательные вещества.
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Первый iPhone без разъёмов выйдет в 2021 году
Уже в следующем году Apple может представить смартфоны без портов.
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Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу ООО «Тойота Мотор», до конца 2020 года Toyota отправит в Армению 450 автомобилей Camry и RAV4, постепенно увеличивая объемы поставок в перспективе.
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Редчайший седан Audi S6 Plus 1996 года продадут на аукционе
Редчайший экземпляр седана Audi S6 Plus 1996 года выпуска намерены реализовать в рамках проводимого аукциона RM Sothebys.
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Платный «Яндекс.Диск» сможет автоматически сохранять файлы с компьютера
Автоматически сохраненные файлы можно в любой момент посмотреть с телефона, планшета или другого компьютера, где установлен «Диск».
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