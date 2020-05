Раздача продлится с 26 мая по 6 июля. Sony объявила, что подписчики PS Plus могут загрузить Call of Duty: WWII бесплатно.

Судя по всему, The Last of Us: Part II запретили к выходу в ближневосточных странах, о чём прямо говорит техническая поддержка PlayStation.