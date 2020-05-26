Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Тело 74-летнего отставника обнаружили в ночь на 26 мая в его квартире на Космодамианской набережной.
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с чего всё началось

В центре Москвы найден мертвым генерал-майор ФСБ

Известный ветеран спецслужб, генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Как стало известно «МК», 74-летнего отставника нашли в ночь на вторник в его квартире на Космодамианской набережной. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
Московский Комсомолец03:50

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СМИ: в Москве нашли мертвым генерала ФСБ

РИА Новости07:10

В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

Газета.Ru05:58

СМИ: Генерал-майора ФСБ нашли мертвым в квартире на Космодамианской набережной

Вечерняя Москва04:42

В Москве найден мертвым генерал ФСБ

Lenta.ru04:43

РЕН ТВ сообщил о смерти генерал-майора ФСБ в Москве

Известия04:21

Генерал-майор ФСБ найден мертвым в центре Москвы

РЕН ТВ03:55

В центре Москвы найден мертвым генерал-майор ФСБ

Московский Комсомолец03:50
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Политика

Путин: Пик коронавируса в России пройден

На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
Авто

В России появится автомобильный бренд CheryExeed

Автоновости дня вчера в 08:07
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Киберспорт

Valve запустили бета-тестирование Artifact 2.0

Vprognoze.ru 05:03
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Авто

Volkswagen планирует начать сборку в России трех новых моделей

Компания Volkswagen до 2028 года локализует в России минимум три новые модели.
Автоновости дня 02:33
71
Авто

Компактвэн Fiat 500L снимут с производства

Руководство компании Fiat приняло решение о завершении производства своего компактвэна 500L, о чем сообщает издание Тарантас Ньюс.
32CARS.ru 05:19
1
Авто

Объявлены рублевые цены новой Volkswagen Jetta

Российские дилеры Volkswagen объявили старт продаж Volkswagen Jetta седьмой генерации.
Новые автомобили 07:51
257
Авто

ГАЗ-3103. Очень красивая «Волга», которая в серию так и не пошла

Новое поколение снятой с производства ГАЗ-3105 завод впервые представил в далёком 1998 году.
Российская газета 01:30
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Авто

ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»

«Группа ГАЗ» запатентовала в России целую линейку «ГАЗелей» нового поколения (NN).
Автоновости дня 04:17
13
Авто

Mercedes-Benz показал первое фото нового седана S-Class

Компания Mercedes-Benz представила первую официальную фотографию нового S-Класса.
SpeedMe вчера в 11:18
13
Авто

6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России

Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
Автоновости дня вчера в 01:18
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Киберспорт

Подписчики PS Plus бесплатно получат Call of Duty: WWII

Раздача продлится с 26 мая по 6 июля. Sony объявила, что подписчики PS Plus могут загрузить Call of Duty: WWII бесплатно.
NewInform 04:46
1
Авто

Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus

Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
Автоновости дня 23 мая в 04:55
42
Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера Lada

Независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» представили изображения компактного кроссовера Lada, который должен расположиться в линейке марки на ступеньку выше Lada XRAY.
32CARS.ru 24 мая в 05:34
350
Технологии

Определены самые популярные игровые консоли в мире: это не PS4 и Xbox

В первую очередь, аутсайдерами являются приставки Microsoft — они не попали даже в топ-5, а последняя модель Xbox One (2013 год) расположилась на пятнадцатой строчке рейтинга с менее чем пятьюдесятью миллионами проданных устройств.
Популярная механика вчера в 13:13
1
Общество

Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru вчера в 09:06
224
Игры

The Last of Us: Part II запретили на Ближнем Востоке

Судя по всему, The Last of Us: Part II запретили к выходу в ближневосточных странах, о чём прямо говорит техническая поддержка PlayStation.
Игромания.ру 07:21
4
Авто

Hyundai официально показал обновленный Santa Fe

Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение обновленного Hyundai Santa Fe 2021 модельного года.
Автоновости дня 01:40
14
Авто

Lada Vesta получит «Яндекс.Авто»

Новая мультимедийная система с «Яндекс.Авто», ставшая главной «фишкой» недавно представленной LADA XRay Cross Instinct, может появиться и у LADA Vesta.
Автоновости дня 24 мая в 08:31
6
Авто

На производство новой Lada Niva выделят бюджетные деньги

Сборка рулевых реек для машин на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS, которая будет лежать в основе третьей генерации Lada Niva, теперь будет локализовано в РФ.
32CARS.ru вчера в 11:20
42
Авто

Стала известна дата дебюта нового кроссовера Volkswagen Nivus

Привод – исключительно передний, объём багажного отделения составит 415 л. Немецкая компания продемонстрируют Nivus 28 мая нынешнего года.
CarsWeek.ru 07:57
Транспорт

В Подмосковье рассказали о правилах оформления пропуска в Москву

Жители Подмосковья при поездке в Москву обязаны оформлять пропуск на сайте столичного правительства mos.ru.
RT на русском вчера в 12:18
45
Авто

Новый Haval H6 показали до премьеры

Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии.
Новые автомобили вчера в 00:43
1
Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Граффити с портретом Иосифа Бродского нарисовали в центре города 24 мая напротив дома, где жил поэт.
Дилетант 05:31
362
Авто

Китайский аналог Aurus Komendant — Hongqi E115 появился на новых фото

Китайский автомобильный производитель Hongqi готовится к премьере большого кроссовера, который будет конкурировать с роскошными Rolls-Royce Cullinan и Aurus Komendant.
Car.ru 24 мая в 23:53
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Гаджеты

Xiaomi выпустила бюджетный телевизор с тонкими рамками

Экономика сегодня вчера в 11:20
12
Наука

Ученые в одну базу собрали данные о симбиозе растений и грибов

Почти все сосудистые растения в своих корнях имеют связь с грибком. Это позволяет им из почвы получать питательные вещества.
Goroday.ru 04:38
Гаджеты

Первый iPhone без разъёмов выйдет в 2021 году

Уже в следующем году Apple может представить смартфоны без портов.
MobiDevices 08:15
Авто

Toyota начала экспорт автомобилей российской сборки в Армению

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу ООО «Тойота Мотор», до конца 2020 года Toyota отправит в Армению 450 автомобилей Camry и RAV4, постепенно увеличивая объемы поставок в перспективе.
Автоновости дня 05:53
Авто

Редчайший седан Audi S6 Plus 1996 года продадут на аукционе

Редчайший экземпляр седана Audi S6 Plus 1996 года выпуска намерены реализовать в рамках проводимого аукциона RM Sothebys.
Faktom вчера в 12:47
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Технологии

Платный «Яндекс.Диск» сможет автоматически сохранять файлы с компьютера

Автоматически сохраненные файлы можно в любой момент посмотреть с телефона, планшета или другого компьютера, где установлен «Диск».
TechFusion 08:39
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