Известный ветеран спецслужб, генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Как стало известно «МК», 74-летнего отставника нашли в ночь на вторник в его квартире на Космодамианской набережной. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

с чего всё началось

Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Тело 74-летнего отставника обнаружили в ночь на 26 мая в его квартире на Космодамианской набережной.

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