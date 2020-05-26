Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Тело 74-летнего отставника обнаружили в ночь на 26 мая в его квартире на Космодамианской набережной.
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В центре Москвы найден мертвым генерал-майор ФСБ

Известный ветеран спецслужб, генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Как стало известно «МК», 74-летнего отставника нашли в ночь на вторник в его квартире на Космодамианской набережной. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
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Генерал-майор ФСБ найден мёртвым в Москве

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СМИ: в Москве нашли мертвым генерала ФСБ

РИА Новости07:10

Генерал-майор ФСБ найден мертвым в центре Москвы

РЕН ТВ03:55
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